巴西地产大亨“奥运遗产”梦

相对于风驰电掣的男子百米跑冠军博尔特 （Usain Bolt）、女子网球大满贯得主赛琳娜·威廉姆斯（SerenaWilliams），巴西地产大亨卡洛斯·卡瓦洛（Carlos Carvalho）的名气当然不怎么响。就连在巴西国内，也很少有人听说过这个低调的地产开发商。

但是，这个已经91岁却对商机依旧敏锐的老富豪正打算从巴西历史上的第一次夏季奥运会中攫取商机。

他的眼光有多独到？在位于里约南部的巴哈区（Barra）的奥运会主场馆附近，卡瓦洛坐拥至少600平方公里的土地--相当于84000个足球场。里约2009年竞得2016年夏季奥运会主办权后，这块土地以百万级别美元的价值不断蹿升。

卡瓦洛的公司之前以PPP的形式参与了奥林匹克公园的建设，投入了约3.3亿雷亚尔（约1.06亿美元）。卡瓦洛的算盘是，奥运结束后，将把奥运村 和奥林匹克公园的部分地产改造成奢华型酒店，继续开门迎客。最近，卡瓦洛还在他所有的土地上新建了一栋带有3000个房间的五星级酒店，届时还将配有剧 院、大学和100米长的林荫大道。在卡瓦洛看来，一旦建成，连美国纽约都忍不住要嫉妒了。

不过，在巴西经济历经20年来最差表现时，谁都不敢保证可持续盈利。但是，卡瓦洛认为，他看重的是长期回报，同时还希望改变这座城市。卡瓦洛的设想是，借助奥运会的举办，要将巴哈区打造成一个精英汇聚的城市，不再有贫民窟，而成为里约新中心。

当然，这也没少引发争议。毕竟，巴西依旧是世界上贫富差距最大的国家之一。大打"奥运牌"为富有阶层改善设施，并不是国际奥组委设想中的"奥运遗 产"。为奥运大兴土木，最终肥了地产开发商和富豪的腰包，一直以来是奥运会无法回避的问题。但卡瓦洛不介意。他在公司总部Carvalho Hosken的大楼里淡定地回应道："我知道这会有争议。但又有什么关系？"

为了重新安置那些在卡瓦洛土地上居住的居民，里约政府也掏了钱补偿那些主动为奥运让路的居民，如果执意留下的，得到的补偿也会减少。但在这搬走与留下的拉锯战中，没少发生冲突事件。

卡瓦洛勾勒的五星级酒店综合体中，除了3000间房间外，还有游泳池、人工湖，7万平方米的热带雨林花园。这似乎与2012年的伦敦奥运会形成鲜明对比。那时，伦敦政府的初衷是振兴伦敦落后的东部地区，翻新当地的住宅，而里约似乎着眼于高端地产行业。

当然，这不是故事的全部。当其他里约奥运的承办城市在适度翻修当地住宅时，由于里约巴哈区的土地大部分掌握在卡瓦洛及其公司的手中，因此，也由不得 政府说了算了。卡瓦洛指着摊开的巴哈区地图称，标准不能降低，一旦降低就背离了初衷：一个汇聚精英与高品位的新城市。因此，新城市必须走高端路线。

把巴哈区改造成里约新中心，是卡瓦洛长远的战略。早在1973年，他就买下了巴哈区西部近1000万平方米的土地，当时该地区是遍布沼泽、树林与废 弃的咖啡种植地。经过40多年的改造，巴哈区"旧貌换新颜"，购物中心、高层建筑随处而见，利润也随之而来。卡瓦洛表示，真是独一无二的经历，就好像坐在 冒油的油井上。

对于巴哈区的开发并不是每个人都赞同。有人将巴哈区视为"俗气的眼中钉"，倒是很多游客觉得巴哈区的风景与里约主城不同，更像是洋气的迈阿密或者洛杉矶。

能成功获得2016年夏季奥运会的举办权又一次帮助了巴哈区的转型。里约市长帕埃斯（Eduardo Paes）更是把政治生涯堵在了巴哈区。7年间，数十亿雷亚尔投入了巴哈区的基建，从此巴哈区的地铁得到延伸、高速公路被翻新，还新建了城市间的快轨。当 然，还有数条新修的水管、污水处理系统等。

难怪在卡瓦洛看来，这对于巴哈区是一次百万美元级别的升值，因为奥运会把所有落后的基建都翻新了。

这或许还算温和的估计。当地房产经纪人协会主管卡瓦尔坎蒂（Laudimiro Cavalcanti）表示，近年来，巴哈区的房价要比巴西其他地方都贵。2009年，每平方米土地的售价在3000雷亚尔（约960美元），如今已翻了 三番，与里约其他街区相比贵了3倍，甚至与伦敦比肩。

目前，卡瓦洛的公司估值约合150亿雷亚尔（约48亿美元），也使得卡瓦洛跻身世界级富豪。"公司的股东就我一个人，因此要做些疯狂的事也就得我一个人担着。"他说道。



（来源：新浪网）