奥运金牌“含金量”几何

哈通社阿斯塔纳8月12日电 里约奥运会已经拉开帷幕，各国运动健儿对金牌的角逐吸引了各方的目光。拍卖市场上，奥运金牌的拍卖价格也随之水涨船高。

近日，佳士得拍卖行宣布，将在9月份拍卖美国名将罗伯特·亨特1904年获得的奥运会高尔夫球项目金牌。据悉，这枚奥运会金牌材质是纯金，也是奥运会历史上较为罕见的纯金金牌。

奥运金牌是否都是纯金打造？

据了解，自从1912年的斯德哥尔摩奥运会以后，金牌就都不再用纯金材质制作。不过，虽然可以不用纯金材质来制作奖牌，但国际奥委会对金牌的含金量也有硬性要求，1978年的奥运会章程明确规定：金、银牌中银的纯度须高于92.5%，金牌中金子的含量不少于6克。且规定奥运会奖牌为圆形，直径不得小于60毫米，厚度不得小于3毫米。

世界黄金协会透露，此次里约奥运奖牌是历届奥运中最环保的奖牌，500克重的金牌中只有6克黄金，主要镀在奖牌表面，其余成分则是循环再用的银，按目前市价，每块金牌价值约600美元。

从拍卖市场的价格来看，虽然奥运金牌的含金量普遍不高，但其拍卖价格却不低。2013年末拍卖的欧文斯奥运金牌，最终以146万美元成交，创造了奥运单块金牌的最高拍卖纪录。