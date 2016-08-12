德米特里•巴兰丁的母亲：我感觉自己像是在梦里一样

哈通社里约热内卢8月12日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）完全出乎许多人的意料，在奥运会第五个比赛日中，哈萨克斯坦游泳运动员德米特里•巴兰丁勇夺男子蛙泳200米冠军，历史性的为哈萨克斯坦赢得了一枚奥运游泳项目金牌。

在当天于里约哈萨克斯坦新闻发布中心举行的庆祝会上，记者遇到了德米特里的母亲塔提亚娜•巴兰丁，并对这位冠军母亲进行了一次简短的采访。

记者：成为冠军的母亲，您有什么与众不同的感受吗？

塔提亚娜：我不知道！真的脑海里什么都没有。即使是现在，我也不敢相信这是真的。总觉得自己现在活在梦里一样。

记者：您一直在现场观战吗？

塔提亚娜：是的！我一直很紧张的观看比赛，心都快提到嗓子眼里了。在比赛结束之前，我几次差点从座位上跳出来。

记者：当德米特里第一个抵达终点的时候您是什么感觉？

塔提亚娜：太激动了，完全说不出话来，我感觉自己就像漂浮在另一个世界里一样。

记者：您是和儿子一起抵达里约的，还是在之后独自抵达的？

塔提亚娜：随后到的。一路上我都在为儿子能够取得一个好成绩而祈祷，祈祷他能够为国争光，让哈萨克斯坦的旗帜高高的飘扬。真没想到，我的祈祷实现了。

记者：您儿子出征奥运赛场之时，是否向您做过"将会凯旋而归"之类的承诺？

塔提亚娜：没有，但他倒是表情很轻松的说过"妈妈，我此行就是为了赢"，而我当时告诉他"祝你成功！"。如今他确实是说到做到了，还成为了奥运冠军，得到了金牌。

记者：您现在还有什么别的期待和愿望吗？

塔提亚娜：平安归国。成为冠军不仅仅是我和我儿子的喜事，更是全国人民的喜事，是整个哈萨克斯坦的喜事。我想向他的教练、支持者还有哈萨克斯坦人民表示感谢。

记者：感谢您接受采访！（编译：木合塔尔·木拉提）

