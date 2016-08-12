哈俄两国总理结束会谈后一起打冰球

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据总理府官网消息，11日，中央政府总理卡里姆•马西莫夫与俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫结束在索契举行的会谈后，一同来到索契奥林匹克公园沙依巴冰球中心打冰球。两位总理为观看两国冰球队热身赛而来到冰球中心。

消息称，马西莫夫总理12日将出席在索契举行的欧亚经济联盟政府首脑会议。（编译：金桥）