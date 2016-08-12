奥运第六天 哈萨克斯坦无奖牌入账

哈通社里约热内卢8月12日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）里约奥运会第六个比赛日结束了。

对于哈萨克斯坦代表团而言，与前一天相比，第六个比赛日的成绩显得多少有些令人失落和遗憾。



柔道选手马克西姆•拉科夫的支持者们，一直在翘首以盼他的比赛。人们对这位柔道运动员的期待一直很高，相信他绝对可以挺进决赛。



而当他战胜第一个对手，来自爱沙尼亚的格里高利•米纳什金时，人们的信心显然更加充足了。



但令人遗憾而意外的是，在1/8决赛中，马克西姆被捷克人卢卡什•科帕勒克淘汰。



两人的比赛相当的激烈。两人比分十分接近，谁也无法占据压倒性的优势。



比赛中，马克西姆遭到了裁判的一次警告，而正是这一判罚，也最终导致了他输给了对手，相当遗憾的未能如愿进入决赛，摘得奖牌。



今年我国在柔道项目上，共有6名运动员参赛，并取得了1银1铜的成绩。从单一项目上来看，这个成绩依然是相当值得庆祝的。



这一天，在拳击项目上，哈萨克斯坦共有4名运动员参加了各自项目的赛事，他们分别是，男子雏量级56公斤级的海拉特•叶拉力耶夫、男子轻沉量级64公斤级的阿布莱汗•居斯波夫、男子沉量级69公斤级的达尼尔•叶琉斯诺夫和男子轻重量级81公斤级阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫。



4人中，有3人以绝对优势击败各自对手，挺进下一轮。



而阿布莱汗•居斯波夫在比赛中，遭遇了实力更加强劲的对手英国拳击手帕特•麦柯马克，遗憾的未能获胜，止步32强。



目前，哈萨克斯坦拳击队10名参赛运动员中，已有3人结束了本届奥运会上的比赛。



剩余的7名选手，将为赢得奥运奖牌而继续奋战。



此外，在女子50米步枪三姿资格赛，哈萨克斯坦运动员伊莉莎维塔•科罗尔以575分的成绩位列第24位，未能进入决赛。



截至目前，哈萨克斯坦代表团以2金2银3铜共7枚奖牌，位列2016年里约奥运会奖牌榜第12位。（编译：木合塔尔·木拉提）