德米特里•巴兰丁：当其他队员祝贺我时才意识到自己成为奥运冠军

哈通社阿斯塔纳8月12日电（记者坤苏勒坦•奥塔尔拜）哈萨克斯坦里约奥运会200米蛙泳项目金牌得主德米特里•巴兰丁在赛后接受本社记者采访，分享了自己的获奖感受。

记者：祝贺您获得奥运金牌！您在赛前有过能够成为奥运冠军的想法吗？



巴兰丁：首先感谢所有支持我们的人。既然来到奥运赛场，就是为了发挥出最佳实力向奥运奖牌冲刺。虽然之前并没有摘金的十足把握，但向奥运奖牌奋力一搏的念头绝对是有的。在决赛阶段，一开始我对第8泳道并不是很满意，感觉看不到对手一个人游会很困难。但比赛开始后，这恰恰给了我充分发挥自己实力的空间，不会受到对手的任何影响。当时我心中只有一个想法，就是向着胜利冲刺。当我游到终点抬头，看到泳道指示牌上显示“第1”时，还以为是泳道的序号，直到有队友前来向我表示祝贺时才明白自己获得了冠军。



记者：当您最终成为冠军时，有何感想呢？



巴兰丁：实际上，我到目前为止还没有回过神来，这种感觉无法用语言形容，我想只有我母亲感觉的到。



记者：您母亲的支持应该是至关重要的吧？



巴兰丁：母亲给予了我莫大的支持。她专门来到现场观战，并对我信心满满，希望亲眼看到我站上领奖台。事实上，这也曾是我的愿望。我想，母亲的欣慰也代表我没有辜负祖国的栽培，我也是如愿以偿了。



记者：您为这一天的到来等了多久呢？



巴兰丁：我人生中第一次感觉到能够向奥运奖牌冲刺是在伦敦奥运会预选赛上。从那之后，如今已整整四年。今天这个成绩不是我一人的努力，还要归功于制定了长远计划的教练团队。因此我现在也想借此机会向教练员们和所有支持我的哈萨克斯坦民众表示感谢！（编译：塔布斯）