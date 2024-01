蕾哈娜将被授予杰克逊视频先锋大奖

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据Gazeta.ru网站消息,在8月底即将举行的2016年度美国音乐录影带大奖颁奖典礼上,蕾哈娜将被授予迈克尔-杰克逊视频先锋大奖(Michael Jackson Video Vanguard Award)。在此之前,曾获得这一奖项的有碧昂斯(Beyonce)以及坎耶-维斯特(Kanye West)。

"非常荣幸能够在美国音乐录影带大奖的舞台上获得这一重要的先锋奖项,期待8月28日早日到来!"蕾哈娜通过自己的社交媒体说。



从出道至今,蕾哈娜曾有多首单曲的音乐录影带给乐迷们留下深刻印象,从2015年的《Bitch Better Have My Money》到2011年和卡尔文-哈里斯(Calvin Harris)合作的《We Found Love》都非常吸引人。据官方统计数字显示,蕾哈娜的YouTube个人主页的总浏览量大约在九十六亿人次。



罗宾•蕾哈娜•芬蒂,巴巴多斯女歌手、演员以及时尚设计师,为环球唱片公司旗下艺人。蕾哈娜是崛起于千禧年之后,且在美国乐坛发展最成功的新生代女艺人之一,在她身上融合了偶像的气质,兼具实力派歌手的功力,是位全方位发展的艺人。(编译:金桥)