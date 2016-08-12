俄总统普京无预警解除总统办公厅主任职务

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据BBC报道，在没有任何事先征兆之下，曾经是俄国总统普京多年身边亲信的谢尔盖•伊万诺夫被解除了俄总统办公厅职务。

据称，现年63岁的伊万诺夫被派任为环境与运输特别代表。克里姆林宫的声明只说，普京下令解除伊万诺夫职务，但是没有说明原因。

从2012年起就担任伊万诺夫副手的瓦伊诺则被任命为总统办公厅主任。



1972年出生于爱沙尼亚首都塔林、现年44岁的瓦伊诺，曾经担任外交官职务。



瓦伊诺毕业于俄国知名的莫斯科国家外交关系研究院，曾出任驻日外交官。



在接受任命的时候，瓦伊诺对普京表示感谢，并说，现在最重要的工作是辅助国家元首起草法案和执行普京的指示。



普京则告诉俄国电视台，是伊万诺夫要求离职，并且建议瓦伊诺作为继任人选。



伊万诺夫2011年开始担任总统办公厅主任，在这之前他则担任过俄国副总理和国防部长。



他曾经是俄国安全委员会的一员，而且也和普京一样，曾经在苏联时期的国家安全机构克格勃任职。



1990年代后期，俄国联邦安全局取代了克格勃，普京出任局长，伊万诺夫被任命为副局长。



普京在成为总统之后，曾经说伊万诺夫是他最相信的5人之一。



因为俄国宪法规定总统不能连任第三次，因此伊万诺夫一度被认为会在普京第二任期结束之后，接班成为下一任俄国总统。



但是后来接任总统的是普京的另一名亲信梅德韦杰夫。在他出任总统后，普京暂居总理位置。三年半后，他再次成为俄国总统。