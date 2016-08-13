穆赫塔尔•塔伊詹：感谢总统及时听取民意果断冻结争议法案

哈通社阿斯塔纳8月13日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）8月13日，哈萨克斯坦土地改革委员会在阿斯塔纳举行例会。

土地改革委员会法律工作组组长穆赫塔尔•塔伊詹表示，土地改革委员会的工作取得了成效颇丰。



在今天举行的土改委例会上，土改委提议将土地法修正案冻结令延长至5年。



"我认为，土改委的工作取得了阶段性的成就，成果斐然。在3个多月的时间里，我们完成了预定的各项计划。我相信，我们最终所做出的决议，将符合民众的需求。因为，一旦我们的提议最终正式得以通过，那么在今后的5年内，土地都不会被出售给任何人，也不会向任何外国公民进行租赁。在这5年间，我们将妥善完成各项法律体系的建设。" 穆赫塔尔•塔伊詹说。



穆赫塔尔•塔伊詹认为，土地问题十分重要，因此对于民众的呼声必须高度关注。



"我认为我们应该感谢民众的关注，在此次土地法修正案的争议当中，我国公民们表现出了杰出的爱国主义情操。我们也应该感谢纳扎尔巴耶夫总统，因为总统及时的听取了人民的意见，对引起社会剧烈反弹的争议性法案，果断的采取了冻结措施。"他说。（编译：木合塔尔·木拉提）