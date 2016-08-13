新加坡"飞鱼"击败菲尔普斯 "书写亚洲人的历史"

哈通社阿斯塔纳8月13日电 据BBC报道，新加坡"飞鱼"斯库林（Joseph Schooling）在男子100米蝶泳决赛以50秒39的佳绩力挫美国名将菲尔普斯（Michael Phelps）夺得奥运金牌。

这也是新加坡史上首枚奥运金牌，斯库林夺冠后，新加坡举国欢腾。



21岁的斯库林在比赛一开始就领先群雄，他的成绩也刷新了奥运会纪录。



菲尔普斯、南非选手勒克洛和匈牙利选手切赫游出51秒14，三人并列亚军。中国选手李朱濠则以51秒26位居第5。



斯库林夺冠的新闻让新加坡民众感到雀跃，新加坡总理李显龙以及总统陈庆炎也纷纷在社交媒体上发帖祝贺他。



在里约奥运现场为新加坡健儿打气的陈庆炎还表示，他见证了历史，而斯库林倾全力让新加坡在奥运世界舞台上有所表现，也是大家的榜样。



中国媒体中新网则形容斯库林"创造了新加坡的历史，同样也书写了亚洲人的历史"。



从小就有奥运梦



据新加坡媒体报道，欧亚裔混血儿斯库林从小仰慕菲尔普斯，他8年前13岁的时候还与偶像在新加坡合照。当时身高只到菲尔普斯肩膀的斯库林见到偶像，腼腆羞涩面对镜头。



斯库林的父母在接受新加坡媒体的访问中透露，儿子从小热爱游泳，而且有大志向。他在六岁的时候就表示要向祖叔叔瓦尔伯格（Lloyd Valberg）看齐，要成为奥运选手，而且还要夺得奖牌。



瓦尔伯格是首个代表新加坡参加奥运会的选手，他在1948年出征伦敦奥运跳高项目。



斯库林的父母也透露，一名来自中国的教练当时一眼看到小斯库林便告诉他们："你的儿子具有天分"。



与一般重视学业的新加坡家长不同的是，见斯库林对游泳运动的热忱，父母给予他全力的支持与鼓励，并在2009年送他到美国博尔斯学校接受训练。目前，斯库林就读于德克萨斯大学，继续在美国受训。

斯库林在过去的区域赛时中频频报捷，在2014年仁川亚洲运动会百米蝶泳中勇夺金牌，同年的的格拉斯哥共和联邦运动会上，他则在50米蝶泳和200米蝶泳中获得银牌，成为首个在该运动会中夺得游泳奖牌的新加坡选手。



万众瞩目



在周五（12日）的半决赛中，斯库林已凭50秒83的成绩击败偶像名列第一，同时也刷新了亚洲纪录，因此这场赛事受到新加坡全国上下的瞩目，不少网民表示期待"土生土长"的新加坡选手创造佳绩成功卫冕。



在经济上取得辉煌成绩的新加坡在体育赛事上的表现却往往差强人意。新加坡选手曾在1960年罗马奥运会举重项目中夺取银牌，之后在每一届奥运中，选手们都空手而归。



阔别48年后，新加坡乒乓队在2008年北京奥运会中拿下女团亚军，并在2012年伦敦奥运会中在赢得乒乓女单和女团两枚铜牌。



虽然乒乓团队摘下了奥运奖牌、改写新加坡历史，然而他们的表现却不如今次斯库林夺冠那样激起太大的欢腾情绪。



代表新加坡出战奥运的乒乓球员多从中国引进，而此举极富争议，常常引来民众批评，指国家宁愿走捷径引进外籍球员也不肯下功夫培养本国选手。



然而，新加坡社会普遍不重视对体育人才的培养，再加上人口基数小，要从3百多万"土生土长"新加坡人中挑出具世界级素质的运动员是一个概率

的问题。不过斯库林的胜利相信将对志在发展体育事业的新加坡运动员具很大的启发。