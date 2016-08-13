全球暖化 学者预测未来奥运选址难

哈通社阿斯塔纳8月13日电 据美国媒体消息，气候变化导致温度和湿度上升，学者预测，七十年后适合举办奥运的城市可能屈指可数。

正在进行的里约奥运会，海水污染和寨卡病毒的阴影威胁选手的健康和安全。回溯2008年的北京奥运会，空气质量是当时关注的议题。美国的伯克利加州大学公共卫生专业的教授科克·史密斯等人在历史悠久的医学期刊"柳叶刀"的最新一期，根据一项 关于气候变化的大型研究，就夏季奥林匹克运动会和气候变化、健康与户外活动的关系发表评论，他们认为气候变化导致温度和湿度上升，可能会为未来的奥运带来 危机。

未来暖化危机







史密斯表示，气候变化影响的不止是海平面上升，也会威胁到未来的奥运会。研究人员运用两个气候模式来预测未来一百年气温如何上升，把结果应用在目前决定奥运主办城市的安全程序上。

研 究聚焦在全球人口百分之九十居住的北半球，学者只考虑人口六十万以上的城市，这是奥运主办城市的必要条件之一。高于海平面一英里的城市也不予考虑，因为会 带来特殊挑战。任何有百分之十临时取消马拉松比赛的可能性的城市，也不成为合格的候选城市。这个百分之十的条件是目前用来衡量冬奥会可能地点的评估标准之 一，申奥城市如果可能下雪不足或气温不够低，获选的机会将因此降低。

旧金山全美唯一

学者发现，到公元2085年，北半球除了西欧以外的地区，只有八个城市的气温适合举行夏季奥运会。美国只有旧金山一个城市合格。

研究人员发现，伊斯坦布尔、马德里、罗马、巴黎和布达佩斯，这些一度或还在竞争2020年或2024年奥运会的城市，到2085年，都将不再适合主办奥运。已经获选主办2020年奥运的东京，六十多年后也将因为气温太高而无法确保运动员的安全。

根据报告发现，西欧以外的543个城市里，只有八个合乎低危险标准，包括俄罗斯的圣彼得堡，拉脱维亚的里加，吉尔吉斯斯坦的比什凯克和蒙古的乌兰巴托等。

在北美洲，适合的城市只有三个，分别是美国的旧金山和加拿大的卡尔加里与温哥华。

拉丁美洲和非洲届时都没有任何一个城市适合举办奥运。西欧到2085年还有25个城市合乎标准。

如果这个研究的预测正确，到22世纪，北半球只有四个城市还在合格的候选名单上，它们是爱尔兰的贝尔法斯特和都柏林，以及苏格兰的格拉斯哥和爱丁堡。

并不遥远

尽管这些发现都是预测遥远的未来，当前的运动员在户外竞赛的安全问题已经值得关切。在2007年十月，芝加哥马拉松赛成百的选手因为高温而需要医护，比赛因此中途叫停。今年美国奥委会在洛杉矶选拔马拉松选手，百分之三十的候选选手因为气温高而半途而废。

如果这个预测将来的报告成真，是否要把奥运会改为室内举行，或者取消像马拉松之类不适合在高温环境举行的项目？这些解决方案都将改变奥运的形象和精神，需要慎重考量。

史密斯教授表示，气候变化将迫使我们改变成规，包括让孩子在户外踢足球或者到外面跑步。这个世界在剧变当中，如果全世界最优秀的运动员都因为气候变化而需要保护，那么其他的人该怎么办？

参与撰写这个评论的学者专家还有伯克利加州大学的公共卫生教授约翰·巴尔米斯，奥克兰大学的阿里斯泰尔·伍德沃德以及伯克利加大运动员的医生辛蒂·张，她也是2012年伦敦奥运美国队的首席医官。