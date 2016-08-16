卢布贬值酿商机 俄罗斯向中美德倒卖豪车赚大钱

哈通社阿斯塔纳8月16日电 据参考消息援引外媒报道,油价下跌沉重打击了卢布,同时也促成大批豪车不断从俄罗斯出口到德国、中国和美国,仅路虎的销售额就增长了5倍。

据西班牙《经济学家报》网站8月8日报道,利用汇率差额,俄罗斯人从汽车再出口中大赚一笔,这些卢布价格非常低廉的汽车有时还会被销售到原汽车生产国,这已经成为获取利润的一种方式。



驻莫斯科安永会计师事务所独联体国家汽车市场分析人员安德烈·托梅舍夫说,"因为卢布贬值,在俄罗斯销售的汽车的价格低于外国市场","俄罗斯与其他国家的价格差异使得从俄罗斯再出口汽车变得有利可图"。



报道称,卢布的价值现在是3年前的一半,动荡的汇率有助于转移油价下跌带来的恶劣影响,维持预算并推动从农业到化工等各个产业的发展。



汇率操作在7月份导致俄罗斯央行和某些政府官员之间出现分歧。普京总统的经济助理安德烈·别洛乌索夫表示,卢布相对油价升值将危及预算和俄罗斯企业的竞争力,而央行则表示不会干预汇率,将继续实行从2014年底开始进行的汇率自由浮动政策。



国际货币基金组织俄罗斯市场负责人埃内斯托·拉米雷斯·里戈在7月份发表的一份报告中指出,俄罗斯现在应该利用更有竞争力的汇率谋利,但是仅有相对价格的改变并不足以实现结构性改革。



报道称,海关资料显示,1月至5月期间从俄罗斯出口汽车的主要目的地是德国、中国和美国。



俄罗斯分析人士谢尔盖·乌达洛夫说,因为汇率急剧上涨,汽车分销商不得不遏制价格以维持在俄罗斯的销量,这种低价在俄罗斯将比在其他国家持续更长时间。