前伊朗世界冠军在里约帮助指导美国举重队

哈通社阿斯塔纳8月16日电 据美国媒体消息，沙欣·纳斯里尼亚曾经做为举重选手代表伊朗参加过两届奥运会，不过，在里约夏季奥运会上，他是美国举重队的一名教练。

他说："我乐此不彼。我热爱这项运动，热爱这项工作，全身心投入其中。"

在1999年的雅典世界锦标赛上，纳斯里尼亚成就了举重史上最出人预料的胜利之一。他击败了被普遍看好的希腊名将皮洛士·迪马斯，获得85公斤级的金牌。

他随后代表伊朗参加了2000年和2004年的奥运会。在悉尼，他受了伤。在雅典，在94公斤级的比赛中，他名列第四，与奖牌擦肩而过。

随后不久，纳斯里尼亚放弃了比赛生涯，从2005年到2007年担任教练，指导伊朗青少年举重运动员。

后来，他和妻子拿到了绿卡，移民美国。在告别杠铃一小段时间后，他又重返教练岗位。

第一份重要工作是墨西哥给的。他去墨西哥执教了六个月，帮助墨西哥举重选手备战2012年的伦敦奥运会。





在里约担任美国举重选手教练的沙欣·纳斯里亚尼



纳斯里尼亚在美国举重界的重大机会来自去年。当时，休斯顿主办了世界锦标赛，很多美国举重界人士还记得他在1999年的那次壮举。在那次运动会上，美国女子举重选手摩根·金询问纳斯里尼亚愿不愿意帮助指导她。

由于摩根·金取得了里约奥运会的参赛资格，而个人教练可以做为工作人员参加奥运会，纳斯里尼亚于是就跟美国举重代表队一起来到了里约。

他说："当然，我们是一个团队，彼此帮助。每个人都会争取帮助对方。如果别人需要我，我会做好准备的。没有问题。"

纳斯里尼亚对自己的弟子再满意不过了。摩根·金相对来说是个举重新手。她获得了第六名，打破了一项美国记录。他说："你看到了进步。你投入训练，每次训练都全力以赴，争取进步。这是每个举重选手都热爱的。"

纳斯里尼亚说，他是个严格的教练，谁都知道跟他一道训练是要吃苦的。不过，他酷爱这项运动，只要能做到，他就会坚持下去。