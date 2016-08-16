马西莫夫总理主持召开全国金融工作会议

哈通社阿斯塔纳8月16日电 据总理府官网消息，15日，卡里姆•马西莫夫总理在阿拉木图主持召开全国金融工作会议。央行行长丹尼尔•阿克舍夫、哈萨克斯坦金融家协会主席阿乌埃佐夫、阿塔梅肯企业家商会副主席娅库普巴耶娃以及各银行机构主要负责人出席会议并作会议发言。

会议主要议程是，总结上半年工作，研判当前金融工作形势，部署下半年工作。同时，听取国家基金支持制造业发展和用于这一领域的国家基金使用情况的汇报、商讨如何进一步加大对该行业的资金扶持力度也是会议重点内容之一。



央行行长阿克舍夫简要介绍了正在实施的货币调节政策。他说，目前各级金融机构正在逐步降低贷款条件。"同时，我们紧密结合我国银行业实际，借鉴国际金融管理改革成果，针对信息资源，监管工具，初步建立起一套较为完整的风险管理体系。"



会议还探讨了养老金从公有到私有化问题，并认为，最早将在2019年后逐步推行由私人机构管理部分养老金的养老金管理制度。



马西莫夫总理表示，国家要为各级银行创造能够为生产第一线发放低息贷款的便利条件，同时这也是央行的主要工作之一，支持生产和增加就业才是我们的最终目的。（编译：金桥）