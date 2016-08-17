爱尔兰拳手不服裁决 竖中指怒骂奥运裁判

哈通社阿斯塔纳8月17日电 据外媒消息，奥运会拳击男子56公斤级1/4决赛战罢，世界冠军、爱尔兰选手迈克尔·康兰不敌俄罗斯选手弗拉基米尔·尼基京，康兰赛后十分愤怒和不满，他不仅朝裁判竖中指，之后还大骂裁判。

刚结束的拳击男子56公斤级1/4决赛，作为世界冠军的迈克尔·康兰意外输掉比赛。而赛后，康兰情绪激动，没想到会输的他不仅在拳台上就朝裁判竖起中指，下场后也对裁判不依不饶，嘴里念念有词。在下台接受采访时，康兰毫不留情地大骂AIBA。

现场情绪激动的康兰大骂："裁判就是骗子，谁都知道你们是骗子，AIBA都充满着臭味。我第一回合完赛，感觉非常轻松，教练还说我能轻松取胜。"

不过，结果是迈克尔·康兰输掉第一回合。愤怒的康兰表示："谁都不会相信我能输，我不信，教练也不信，裁判也不信，我的对手表现的像是冠军。我参加奥运会是为了金牌。不是为了钱......谁给的钱多，谁就能赢。我发誓即使他们给我500万美金，我也不会再参加AIBA比赛。

本场比赛的结果引起许多人的争议，包括众多专业记者在内，都认为康兰应该毫无疑问地获得比赛胜利，"这甚至不是一场势均力敌的比赛，俄罗斯选手的脸说明了一切。"

而在之前，哈萨克斯坦拳手瓦西里·列维特和沃勒加斯·赛特巴耶夫，以及中国拳手吕斌也同样在占有明显优势的情况下，被判负。（编辑：木合塔尔·木拉提）



