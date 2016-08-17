奥运会后 运动员都会怎样处理他们的奖牌？

对于所有运动员们来说，四年一度的奥运会激动人心，而能收获一枚奥运奖牌更是令人心潮澎湃。当国歌响起、国旗升起的时候，站在领奖台上的运动员们都心情无比激动，那走下领奖台之后运动员会怎样处理他们的奖牌呢？

我们找到了下面这些关于运动员和奥运奖牌的故事。

被当作礼物的金牌

格雷格·洛加尼斯是美国历史上最著名的男子跳水运动员之一，他从少年时代就展现出了杰出的跳水天赋，屡屡在各项赛事中收获奖牌。1985年时，他将自己在美国锦标赛和泛美运动会等赛事中获得的4枚奖牌送给了他的一位朋友。

他的这位朋友名叫Ryan White，在一年前被诊断出患有艾滋病。在当时那个年代，人们对艾滋的了解甚少，很多人害怕甚至歧视艾滋病人，因此Ryan受到了很多不公平的待遇。然而，Ryan很勇敢，在他短暂的一生中，他一直在为自己和众多艾滋患者的权益做斗争，不仅赢得了人们的尊重，还促使美国通过了一项关于为艾滋患者提供治疗和援助的法案。

1990年，Ryan离开了人世。那天，她的母亲Jeanne White-Ginder 收到了一份特别的慰问--一枚金牌。她说道，"洛加尼斯从口袋里拿出了这枚金牌，挂在了我的脖子上，他跟我说，‘我希望你能收下它，Ryan真的教会了我很多'。"





洛加尼斯将金牌送给了Ryan的母亲

洛加尼斯送给Ryan母亲的是他在1988年汉城奥运会上获得的3米板金牌。在这届奥运会之前，他被诊断出HIV呈阳性，但他隐瞒了这一事实。在3米板预赛时，他的头部撞到了跳板，顿时血流如注，但随后经过了简单的伤口处理，他又回到了赛场上并且拿到了这枚金牌。多年后，他回忆起这件事情的时候说道，"那时候我想，如果是Ryan遇到了这样的情况，他一定会坚持下去的，是Ryan给了我力量和勇气。"

Ryan的母亲一直珍藏着这枚金牌，但后来她想到应该让更多人看到。于是，她将金牌借给国际游泳名人堂展出。现如今，金牌在美国印第安纳州的印第安纳波利斯儿童博物馆中，放在了人们为纪念Ryan而设置的展区内。

洛加尼斯的职业生涯中总共获得了5枚奥运奖牌，1976年的蒙特利尔奥运会，他赢得了10米跳台的银牌。在随后的1984年洛杉矶奥运会和1988年汉城奥运会上，他连续两届摘得3米跳板和10米跳台的冠军，拿到了四枚金牌。除了送给Ryan的那枚以外，洛加尼斯还把1984年的10米台金牌送给了他的教练Ron O'Brien，教练收到后很惊讶地表示，"还没听说过哪位运动员会把金牌送给自己的教练"。

Ryan的母亲有好几次都说要把金牌还给洛加尼斯，但却被这位奥运冠军回绝了。洛加尼斯表示，"我家里还保留着三枚奖牌，而且我很开心能够把这两枚金牌送给两位给予我很大帮助和鼓励的人，我很乐意和他们分享。奥运金牌是一份荣誉，我想用它来表达我对他们的感谢。"

被藏起来的金牌

托米·史密斯是1968年墨西哥城奥运会200米跑的金牌得主，如今已经72岁的他谈起这枚金牌时表示，"这枚金牌对我来说意义重大，它是我多年来不懈努力的回报，而更大的意义在于它承载了20世纪里的一段历史。"

当年，来自美国圣荷西州立大学的史密斯和约翰·卡洛斯(John Carlos)共同代表美国田径队参赛。200米比赛后，史密斯夺冠，卡洛斯拿到了铜牌。颁奖仪式时，两人都穿着黑色袜子站上领奖台。美国国歌奏响后，他们没有像通常那样抬头注视着缓缓上升的美国国旗，而是低着头，并举起戴有黑色手套的拳头，象征着黑人在美国的权利和团结，以此抗议种族歧视。此举招致多方非议，而这两名勇敢的黑人青年也被赶出了奥运村，赶出了美国代表团。









史密斯和卡洛斯在领奖台上举起戴着黑色手套的拳头

史密斯说，"我希望能让所有人理解黑人在受到种族歧视时的感受，以及所有受到不公平待遇的人的感受。"后来，圣荷西州立大学的校园中树立起了一座雕像，还原了当年领奖台上那传奇的一幕。

在1968年奥运会之后，史密斯选择了退役。他加入辛辛那提孟加拉虎队打起美式橄榄球，担任球队的外接手，随后又成为了欧柏林大学的老师和教练。

2010年，史密斯为了给自己的青年扶持基金项目筹集资金，他决定拍卖金牌。然而，竞拍时没有人出到他所期望的心理价位，所以他选择保留这块金牌。他表示，"他们给出的拍卖价格我无法接受，毕竟金牌对我意味着很多。"

这块金牌给了史密斯无上的荣耀，但也因为在领奖台上举起拳头的动作令他感到很大的压力。因此，史密斯把金牌藏起来了，藏在了德克萨斯州的某个地方。史密斯表示，"那里是我出生的地方，所以我认为金牌就应该放在那里。"

被遗忘的金牌

美国人John Ours在收拾房间时的意外发现让两块珍贵的奥运奖牌拨云见日，他一定没有想到，他会在这幢70多年的老房子中发现这些颇具意义的奥运会奖牌。

事情是这样的，John Ours的继父Morris Everett Jr.住在俄亥俄州查格林福尔斯市的一个老房子中。一天，他们整理房间时看到了存放在柜子角落里的一个黑色金属盒子，拿出盒子后打开发现，里面有一金一银两块奖牌，获得者是美国高尔夫运动员钱德勒·伊根（H. Chandler Egan），也就是Morris Everett Jr.的祖父。奖牌均出自于1904年圣路易斯奥运会，一个是团体金牌，另一个是个人银牌。另外，还有一些伊根在美国业余锦标赛、西部业余锦标赛以及在大学生赛事中赢得的奖牌。







钱德勒·伊根在1904年获得的一金一银

John Ours表示，"我知道这些奖牌是很重要的奥运历史纪念品，而我们完全没想到会出现在我们家里。"

此前，仅有两届将高尔夫运动纳入奥运会正式项目，分别是1900年的巴黎奥运会和1904年的圣路易斯奥运会。四年后的里约，这一运动终于再次重返奥运大家庭。因此，伊根在112年前赢得的两枚奥运奖牌显得弥足珍贵。现在，它们正在位于圣奥古斯丁 (佛罗里达州) 的世界高尔夫名人堂中展出。在此之前，它们还分别去到了位于新泽西州的美国高尔夫协会博物馆以及奥克蒙特乡村俱乐部举行的美国公开赛进行展出。

Everett表示，"作为家族中的一员，我有责任把这些十分有纪念意义的奖牌展示给更多的人，我希望能找到一个永久展出地，因为我不想再看到它们又被遗忘在角落几十年。"

被带到里约的金牌

2012年伦敦奥运会，美国跳水运动员大卫·布迪亚摘得男子10米跳台冠军，今年，他将那枚金牌带到了里约。

今年夏天，赴里约参加奥运会的美国国家跳水队来到在亚特兰大举行的一个训练营进行备战。期间，他得知队伍会在奥运会后去到一所儿童医院，慰问那里的孩子们。于是，他决定带上四年前赢得的那枚金牌去看望医院里的孩子们，不仅是让他们摸摸金牌，而是要为他们带在脖子上，就好像那些站上领奖台的奥运冠军们。







布迪亚希望金牌能给医院里的孩子们带来快乐

"我知道很多孩子都经历着病痛的折磨，包括他们的父母也都非常痛苦，所以我的想法是能让他们轻松快乐地度过每一天，我猜他们见到这块真正的金牌后一定特别高兴。"布迪亚说道。

由于布迪亚在备战后直接奔赴里约，所以奥运会期间他都要带着这枚金牌，当被问到现在金牌放在哪儿了的时候，布迪亚笑着说，"在奥运村的某个地方，保密。"

布迪亚坦言，2012年把金牌拿回家后，除了有时候拿出来给别人展示一下之外，他都把它放在保险箱里。当被问到是不是害怕被偷走的时候，他表示，"金牌如果被偷了是有些可惜，但也不会对我有什么影响。"而且，布迪亚还可以再赢一块。

被认为是道具的金牌

2004年雅典奥运会上，美国女篮赢得冠军。这是队中的苏·伯德拿到的第一枚奥运金牌。奥运会结束后，在回西雅图参加WNBA的飞机上，一名空姐认出了她，并表示想看看她的金牌。

伯德说，"我没想到当我拿给了空姐后，金牌便被飞机上所有人传看、抚摸，还传到了驾驶舱。虽然我经历了夺得金牌的整个过程，但直到那时，我才突然明白了金牌有这么大的魅力。"







伯德认为奥运金牌有着巨大的魅力

在这之后，伯德又收获了两枚金牌，里约奥运会上她将为第四枚而努力。之前，她会把这些金牌和自己的内衣一起放在很隐秘的地方，现在，伯德把它们存放在了银行的保险箱中，非常安全。

伯德认为，拥有奥运金牌就好像拥有了一个很酷的道具。她的一个朋友来她家做客时就会把三块金牌都挂在脖子上，甚至是帮忙收拾房间的时候也带着。伯德感叹道，"其实很多大大小小的比赛都会颁给冠军一块金牌，但毫无疑问，在奥运会上拿到的金牌最令人爱不释手。"

被拍卖的男篮金牌

近些年来，运动员拍卖奥运金牌的行为越来越常见，尤其是那些NBA球星们。在过去的四年中，沃尔特·戴维斯、杰里·卢卡斯、文·贝克等美国男篮队员纷纷拍卖出了自己的奥运金牌。

1976年，六次入选NBA全明星的球员沃尔特·戴维斯随队夺得了蒙特利尔奥运会男篮冠军，在2012年9月，他将这枚金牌进行拍卖，起拍价为1万美元，最终以10.8万美元成交。

一年后，7次入选NBA全明星的杰里·卢卡斯也做出了拍卖金牌的决定。尼克斯名宿卢卡斯是美国篮球历史上为数不多的在高中、大学、奥运会和联盟中均获得过总冠军的球员之一，并且还是篮球名人堂成员。他的这块金牌获得于1960年罗马奥运会，他给出的起拍价是25万美元，但由于价格过高而未售出。

2014年，42岁的文·贝克也决定拍卖金牌，据说是因为他遭遇了一些经济问题。贝克4次入选NBA全明星，并在2000年悉尼奥运会上随美国"梦四队"摘得一枚奥运金牌，而这也被认为是梦之队参加奥运会以来，NBA球员公开售出的第一枚奥运金牌。金牌起拍价为3.5万美元，最终以67643美元成功售出。

梦之队队员拍卖金牌的故事还在继续，2014年7月，随美国"梦七队"拿到雅典奥运会第三名的卡梅隆·安东尼将他这块奥运铜牌进行了拍卖，最终以14080美元的价格售出。值得一提的是，在之后的2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会上，安东尼都如愿拿到了他翘首以待的金牌。