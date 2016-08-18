英国制造世界最大飞行器首次试飞成功

哈通社阿斯塔纳8月18日电 据BBC消息，英国打造的全球最大飞行器Airlander 进行首次试飞成功。

这架身长92米的飞行器周三（17日）傍晚从位于伦敦以北73公里的（Cardington）机场起飞，进行处女飞行。

这个庞然大物在花了半个小时，在空中盘旋一圈，然后安全降落。

虽然这架超级飞行器机外形像巨型的飞艇，身长92米，比世界最大型客机空客A380还长18米，但是起飞升空过程，比飞机或直升机的噪音小很多。

混能航空交通公司（Hybrid Air Vehicles）首席执行官Stephen McGlennan一直在飞行模拟器上练习操作飞艇。

他说，"飞艇操作非常简单。我们期待这是一个非常平静的飞行过程。"







严格来说，它是飞艇和直升机的综合体。跟一般飞机不同，它不需要跑道，也不局限于在陆地降落，可在水面、冰、沙漠等平面都可以着陆。

Airlander 10的制造商混能航空交通公司预期，这架飞行器的商业用途包括休閒航行、持续的空中研究以及将货物载送至难以抵达的地区。







这架"巨无霸"采用最新型材料，配备最新科技，最新航空电子设备以及最新的电脑软件，是21世纪的飞行器。

飞行器载重量可达10吨，可改装容纳48名乘客，并连续飞行5天，速度达到每小时148公里。

混能航空交通公司也打算开发载重50吨的机型。







这架飞行器有可能在投入民用前，最先用于石油、机械和矿山运输，或应对灾害地区的给养运送。

Airlander 10最初是为美军而研发，但后来美军放弃这项计划。这架飞行器应该以"神秘身份"效力于美国军方，用于空中侦查。

但2013年美国军费的削减，这项计划回到了英国老家。开发者通过政府机构和私人募捐获得开发资金。