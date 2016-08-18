美游泳选手里约机场被巴西当局带下飞机

哈通社阿斯塔纳8月18日电 据美国媒体消息，巴西法官今日（18日）下令不许美国游泳运动员瑞安·洛赫特和詹姆斯·费根离开巴西，称他们对这周早些时候的抢劫案给出了互相矛盾的证词。

据BBC消息，美国奥委会证实，巴西当局将已登上里约机场一架航班的美国游泳选手冈纳·本茨（Gunnar Bentz）和杰克·康格（Jack Conger）截停。

本茨和康格本来已登上一架前往美国的航班，但被巴西当局带下飞机。他们随后将接受当局的询问。

他们的队友瑞安·洛赫特（Ryan Lochte）和詹姆斯·费根（James Feigen）已被巴西当局禁止离开该国，但洛赫特此前已乘坐民航班机离开巴西。

巴西警方对他们星期日宣称在里约遭到持枪抢劫的说法表示质疑。

这四名游泳选手当时表示，他们在里约乘坐的士时遇劫，洛赫特一度被枪指头。

但警方表示，他们所说的抵达奥运村的时间与监视录像记录的时间不符。



洛赫特的律师杰弗里·奥斯特罗夫对BBC表示，洛赫特已在两天前返回美国。







奥斯特罗夫说，"他在法官发布任何指令前就回来了。"

奥斯特罗夫表示，洛赫特与巴西当局见面后，没有被要求留下来接受进一步调查，也没有收到其它要求。

洛赫特在社交媒体"推特"上发布的录像片段显示，他已在星期一抵达美国。

洛赫特是美国历史上最成功的游泳选手之一，他共夺得12面奥运金牌，并在美国有自己的电视真人秀。

在里约奥运会上，洛赫特参加了两项赛事，并在4x200米自由泳接力上夺得金牌。

他的队友费根对《圣安东尼快报》说，他人仍在巴西。

美国游泳队四名成员在里约究竟遭遇了什么，从一开始就令人困惑。

洛赫特最初对美国电视网NBC说，他与另外三名队友8月14日早上在里约乘坐的士时遇劫，洛赫特一度被枪指头。

但是，国际奥委会发言人亚当斯却表示，有关遇劫的报道"绝对不真实"。美国奥委会后来证实游泳选手的说法。

洛赫特对巴西警方表示，他与队友费根、本茨和康格在星期六晚出席了一个法国奥运队举办的派对。







他说，当他们乘车返回奥运村时，他们的出租车被打扮成警察的人拦截。

洛赫特说，其中一人还拿枪指着他的头部，并抢了他的钱和随身物品。

但调查此案的警察发现，他们找不到抢劫案的相关证据，并指出游泳选手的说法"有不一致的地方"。

洛赫特和费根对警方表示，他们与队友返回奥运村的时间是当地时间凌晨4时（格林尼治标准时间8时）。

但监视录像却显示，这些游泳队员返回奥运村的时间为当地时间凌晨7时。









警方说，他们还没有找到他们所称的载他们去奥运村的出租车司机。他们还表示，费根和洛赫特对抢劫案的说法不一样。



调查人员申请了搜查令，以便搜查游泳选手居住的地点，并检查费根的手机。