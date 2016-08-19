为什么奥运冠军都喜欢咬金牌

举起金牌，微笑着咬上一口，定格在摄影师的镜头当中——这一动作似乎已经成为了每一个奥运冠军的标配。

但奥运金牌又不是巧克力，这个货真价实的金属制品到底为什么会令奥运冠军们争先恐后的去咬呢？



还真有几种解释，但最明显的一个原因是，这是一个摄影师非常喜欢捕捉的拍照造型。

国际奥林匹克历史学家协会主席、《奥运大全》的合著者戴维•沃利金斯基在2012年接受CNN采访时说："这已成为摄影师痴迷的拍照造型，我觉得他们把这看作一种标志性的镜头，认为这样的照片会比较受欢迎。不过如果让运动员自己选的话，我觉得他们还真不一定会这么做。"

对着大块的金属咬下去，这更像是淘金热时期的人可能做的事情，目的是测试刚淘出来的金光闪闪的石块是否只是黄铁矿或者愚人金。根据莫氏硬度表，人类牙齿的硬度比黄金大但比黄铁矿小。这意味着迅速咬一下真正的黄金，会留下牙印。而使劲咬黄铁矿则可能会毁掉你的牙齿。

《今日发现》解释称，这一做法也曾用来判断硬币是纯金的，还是用较便宜的金属镀金的。

考虑到这一点，在怀疑"这一切都是真的么？"的获奖时刻，很可能是西方古代或海盗的传说曾使某个人自发地咬了一下奥运金牌，而摄影师认为这个动作很可爱。因为如果真有人希望测试那枚金牌是不是纯金的，他们的笑容很快就会消失。

奥运金牌实际上含金量只有1.34%，其余的都是标准纯银。福布斯杂志撰稿人安东尼•德马科称，本届奥运会大部分用的是回收银，这使2016年里约奥运金牌成为"有史以来最可持续的"。德马科表示，一枚"金"牌的制作材料价值564美元。

花絮：有人因此崩断门牙......

咬金牌的传统也曾造成意外。在2010温哥华冬奥中赢得仰式雪橇银牌的德国选手默勒(David Moeller)，就在拍照时不小心咬断了他的门牙。部分选手也选择亲吻金牌。

最让人难忘的是美国游泳名将罗切特，2009年7月30日，在意大利罗马举行的第13届世界游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛中，美国名将罗切特以1分54秒10的成绩夺冠并打破由队友菲尔普斯保持的原世界纪录，在领奖台上罗切特戴钻石牙套咬金牌，成为亮点。