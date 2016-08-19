叙利亚空袭中受伤男孩照片引发全球关注

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据外媒消息，由叙利亚反对派活动人士发布的一张血淋淋的男孩子的照片通过传统和社交媒体传播开后，令人难以忘怀，并引发全世界人的关注。

这个男孩子在叙利亚阿勒颇市遭到摧毁性空袭时受伤。



他坐在一辆救护车的橘色椅子上，满脸献血和污泥，看上去茫然若失，精疲力尽。



阿勒颇医生阿布·阿尔伊兹星期四确认这个男孩是5岁的奥姆兰·达格尼诗，并证实达格尼诗星期三晚上因头部受伤被送入名为"M10"的医院接受治疗，之后出院。



他是在对反政府武装控制的卡特吉社区遭受空袭时受伤的。



M10医院的一名医生说，由8人在空袭中丧生，其中包括5名儿童。



空袭后不久，救援人员和记者开始把受害人从废墟中拉出来。救援人员当中有摄影记者拉斯兰，就是他拍下这张捕捉叙利亚战争之残酷的标志性照片。



拉斯兰说，这个男孩子和他的父母以及三个兄妹都从被部分摧毁的公寓楼中救出，其中无一人他们受到重伤。但是，公寓楼在他们被救出后不久就倒塌了。

与此同时，俄罗斯表示，它准备为阿勒颇市48小时停火提供援助，以便让救援物资进入那里。



联合国叙利亚问题特使德米斯图拉表达了对持续暴力的失望，暴力使人道救援物资无法送达该国很多被围困地区需要帮助的人们。



周四，他缩短了联合国援助运送工作小组在日内瓦的每周会议。



他说，该小组将在下周复会。他希望届时小组讨论的是具体行动，而不是"愿望和承诺。"