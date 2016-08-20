俄罗斯媒体：苏联解体及其教训

25年前的8月18日夜，苏联最高领导层中不同意米哈伊尔•戈尔巴乔夫改革政策和新联盟条约的代表们成立了紧急状态委员会。1991年8月19号变成了"八月政变"日。他们试图将戈尔巴乔夫掀下总统宝座并改变其正在推进的路线。

政变因俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国总统鲍里斯•叶利钦的抵抗而破产。仅过几天，紧急状态委员会的领导人就被逮捕了。后来才弄清，苏维埃社会主义共和国联盟开始走向崩溃。4个月后，伟大的强国即不复存在。

25年过去了，也很难给8月19日究竟发生了什么给出一致的答案。米哈伊尔•戈尔巴乔夫坚信，当时确实存在阴谋和政变的企图。如果不发生政变，那么8月20日将签署新的联盟条约，苏联就此将以新的形式存续至今。

俄共领袖根纳季•久加诺夫则认为，真正的政变者不是紧急状态委员会的成员们。"我权威地向你们宣布：是戈尔巴乔夫、叶利钦、雅科夫列夫和谢瓦尔德纳泽这伙人发动了政变。是他们强行夺取了政权，忽视可以想象的和无法想象的决定，首先是忽视了苏联宪法"。他这样强调说。



"失败的原因在于，紧急状态委员会的领导者们脱离了人民。如果他们直接面向公民，我向你们保证，整个国家将会支持，为此是有准备的"。久加诺夫前一天在莫斯科的新闻发布会上指出。



不管怎样，很少有人对政变和此后苏联的解体漠不关心。据卫星新闻社在后苏联空间国家的调查结果，总体来说，中年和老年人对生活在一个国家有很重的情节。比如在俄罗斯：年轻人中有25%支持苏联、63%反对，成年人中64%支持、28%反对；在白俄罗斯，有34%的年轻人支持，57%反对，而成年人则有53%支持，28%反对。

在中亚国家，对苏联的怀旧者人数要比预期的少些。比如在哈萨克斯坦和吉尔吉斯：前者青年一代中有35%支持苏联、56%反对，而成年人当中有61%支持、27%反对。而在吉尔吉斯斯坦，青年人中有37%支持、48%反对，但成年人当中有60%支持、30%反对。

社会学家们指出，生活越贫穷和艰难的人民，对苏联的怀旧情节就越深。当然，年龄也是很重要的因素：越年长者，对那个时代的社会保障和富裕程度记得更清楚（尽管苏联时期生活也不容易，但苏联解体后的生活状态不可比拟的更为艰难）。

邻国、其中包括中国都在深入地研 究那个时代。中国严肃研究那个时代，试图根据马克思主义哲学来厘清苏联和共产党崩溃的原因。针对这个题目，已经书写了数十种著作和文章，举办各种学术研讨 会和圆桌会议。主流结论是：苏共因严重脱离人民、枉顾期望与忧虑而灭亡。中国共产党领导层所展开的反腐攻势、试图复兴共产运动理想的原因之一也在于苏共的 痛苦经验。(来源：俄罗斯卫星网)