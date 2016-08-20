美国游泳名将罗切特公开道歉 但否认在遭持枪抢劫上撒了谎

美国游泳运动员瑞恩·罗切特（Ryan Lochte）周五为自己在里约的行为作出道歉，之前有录像显示，上周日他和几名队友醉酒后蓄意破坏了当地一个加油站的卫生间。同时，巴西警方称，他们还谎报自己遭抢劫。

罗切特在社交媒体Instagram上致歉说，我想为自己上周末的行为道歉，我在描述当天所发生事件的时候，没能做到更仔细和坦诚；在许多运动员为实现自己奥运梦想而努力的时候，我却转移了大家的注意力，对此我深表歉意。

罗切特表示，这种事情可以、也应该被避免，我接受在整个事件中自己应该承担的责任，并已经吸取了宝贵的教训。

不过，他并没有收回自己遭劫的言论。他在Instagram的致歉信上说，在异国他乡、又有语言障碍，和朋友深夜外出遭陌生人持枪面对、给钱才让离开，这样的经历令人受到伤害。但无论当晚每个人的行为如何，我本应对自己处事方式更加地负责任。

罗切特此前向美国媒体表示，上周日他和三名队友被伪装成警察的劫匪拦下了出租车，拿走了他们的钱和随身物品。不过，这样的说法遭到巴西警方的否认。警方表示，当时这四人酒后蓄意破坏加油站的卫生间，被保安拦下询问，在支付了赔偿金后离开。

来源：界面