土耳其总统称“伊斯兰国”策动婚礼袭击

哈通社阿斯塔纳8月21日电 据BBC报道，土耳其东南部靠近叙利亚边境的城市加济安泰普发生爆炸袭击，地方官员表示一场户外婚礼遇袭，至少30人被炸死，90多人受伤。

土耳其副总理希姆谢克说，星期六（8月20日）发生的这起爆炸似乎是由一位自杀式袭击者执行，是"野蛮"的袭击；总统埃尔多安称所谓的"伊斯兰国"武装很可能是幕后主使者。

埃尔多安称，"伊斯兰国"与土耳其政府禁止的库尔德工人党武装以至于流亡美国的伊斯兰教士居伦，均毫无分别。埃尔多安此前指控居伦从海外策划7月份发生的未遂政变。



加济安泰普距离叙利亚边境仅64公里。BBC记者指出，叙利亚内战本来就对这城市构成莫大影响，一场婚礼遇袭尤其让人震惊。



出身于加济安泰普的BBC记者伊什莱尔说，婚礼在土耳其是神圣的欢庆场合，蓄意让婚礼变成血泊只会招致严厉批评。



不少家属星期天（21日）早上仍在遇袭的民房外聚集，不论男女均嚎哭不止。



BBC驻伊斯坦布尔记者劳温则指出，虽然没有任何组织出面承认策动袭击，但"伊斯兰国"武装在加济安泰普周边活动一是不争的事实。



土耳其南部今年以来多次遭受严重爆炸袭击，这些袭击要不是与库尔德分离分子有关，就是与"伊斯兰国"有关联。



这些袭击又在很大程度上与叙利亚境内局势发展有关。



土耳其政府星期六早些时候说，安卡拉政府将更主动的介入叙利亚内战，寻求冲突早日平息。





总理耶伊尔德勒姆说，叙利亚新整体必须把现任总统阿萨德、库尔德工人党和"伊斯兰国"武装排除在外，同时也"不允许叙利亚沿着种族缝隙分崩离析"。