英国实现百年来最佳奥运成绩

哈通社阿斯塔纳8月22日电 据英国金融时报消息，英国队在里约奥运会获得67枚奖牌，奖牌榜上位列第二，超过了中国队。英国体育局负责人表示，英国运动员已成为全世界羡慕的对象。

英国已成为"体育大国"。在刚结束的里约奥运会上，英国队登上奖牌榜第二名，实现了一百多年来的最好成绩。



英国体育局首席执行官利兹•尼科尔在里约向记者表示，英国的运动员已成为全世界羡慕的对象。他还暗示英国队在2020年的东京奥运会上可能还将斩获更多奖牌。英国体育局是一家得到政府支持的机构，负责向英国的杰出运动员提供资助。



英国以27枚金牌收官。



英国运动员此次所获奖牌数，超过了2012年伦敦奥运会上所获奖牌总数--65枚。



乔•乔伊斯原本有希望在昨天的男子超重量级拳击决赛中再斩获一枚金牌，不过最后只摘得银牌。



尼科尔表示，英国队已创下"英国体育史上最好的成绩"。



她说："他们在这个最大舞台上的全身心投入、展现出的技巧和能力，已经实现了创历史的成绩，我希望英国为自己的运动队感到骄傲，并为这支队伍团结在一起。"

迫于全国的要求，英国首相特里萨•梅已宣布等到残奥会结束后，将在曼彻斯特为英国的奖牌得主们举行一场胜利大游行，伦敦也计划举办单独的庆祝活动。



前往里约竞技的英国运动员在此届奥运会备战期间收到了3.5亿英镑训练费用，而参加2012年伦敦奥运会的英国运动员当时收到了约3.14亿英镑。



虽然公共财政紧张，但时任财政大臣乔治•奥斯本在去年11月的开支审查期间宣布向英国体育局增加29%的投入。如果维持这一决定，应能确保目前对杰出运动员的资助水平延续到2020年东京奥运会。英国体育局获得的资金约三分之二来自国家彩票，剩余部分来自政府资助。



上周六，英国运动员赢得了三枚金牌。长跑运动员莫•法拉赫赢得男子5000米金牌，这是他在本届奥运会赢得的第二枚金牌，也是他职业生涯的第四枚金牌。



妮古拉•亚当斯在女子蝇量级拳击比赛中赢得金牌，成为有史以来第一位蝉联奥运会拳击冠军的女性。利亚姆•希思在男子200米单人皮艇项目中获得金牌，与蒂姆•布拉班茨、戴维•弗洛伦斯一起跻身英国获得奖牌数最多的皮艇运动员之列。