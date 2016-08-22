深陷争议数周，特朗普竞选团队主席辞职

哈通社阿斯塔纳8月22日电 据纽约时报消息，共和党政治运作人士保罗·马纳福特(Paul Manafort)从上世纪70年代就开始投身政界，他本应给唐纳德·特朗普(Donald Trump)混乱的总统竞选活动带来秩序。

但上周五，混乱却将他吞没了。

连续数周的民调数字下滑与失败的迹象，削弱了马纳福特在竞选团队中的信誉。据三名知情人士透露，他与特朗普日渐冷却的关系在上周末激化，后者突然爆发，因报纸上刊登了一篇不利于他的文章而指责马纳福特。这篇文章详细披露了其竞选团队的一些内部事务。

之后出现了一波报道，指称马纳福特与亲俄罗斯的乌克兰领导人有着生意往来，称他收取了数百万美元的现金，还曾在美国进行隐秘的游说活动。这些报道将特朗普一个显眼的弱点置于聚光灯下：他对俄罗斯总统弗拉迪米尔·普京(Vladimir Putin)的赞赏。

"今天上午，我接受了保罗·马纳福特递交的辞呈，他将就此退出竞选团队，"特朗普在上周五发布的声明中表示。"我很感激他之前付出巨大的努力，帮助我们走到了今天。"

实际上，马纳福特并非自愿退出。"我父亲只是不想再让这些无关的东西困扰竞选团队，"特朗普的次子埃里克·特朗普(Eric Trump)在接受福克斯新闻频道(Fox News)采访时解释道。

巧合的是，在马纳福特遭罢免之前的一周，特朗普采取了好几项措施，竭力向一名规范化候选人的身份迈进，这是马纳福特一直努力想实现的：这名共和党总统提名人发表了三次大体照演讲稿进行的讲话；他将火力主要集中于自己的民主党竞争对手希拉里·克林顿(Hillary Clinton)，避免严厉指责其他共和党人；在上周五，他还首次推出了电视广告。

在《纽约时报》周日刊登了一篇文章之后，特朗普的女婿贾里德·库什纳(Jared Kushner)感到愈发担忧。这篇文章指控马纳福特的公司为其重要客户--普京的盟友、乌克兰前总统维克多·F·亚努科维奇(Viktor F. Yanukovych)谋利益，并因此得到了酬劳。

克林顿的竞选团队一直试图将特朗普和普京联系起来，曾援引特朗普称赞这位俄罗斯领导人的话。据知情人士透露，有关马纳福特为乌克兰的亲俄罗斯实体工作的连篇报道，让该竞选团队越来越被动。

"对特朗普来说，避开整个乌克兰报道最简单的办法就是让马纳福特出局，"之前曾担任众议院议长、如今成为特朗普顾问的纽特·金里奇(Newt Gingrich)说。