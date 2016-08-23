上合组织：土耳其将加强与上合地区反恐机构的合作

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据俄罗斯卫星网消息，上合组织新闻处22日向"卫星"新闻通讯社透露，七月未遂政变事件之后，土耳其将加强与该组织的地区反恐机构进行合作。

7月16日凌晨一伙叛乱分子企图在土耳其发动军事政变，但被当局平定。冲突中共有246名土耳其公民丧生（不包括叛乱分子），2000多人受伤。土耳其政府指责反对派的伊斯兰传教士葛兰牵扯政变未遂事件，并要求美国将其引渡。葛兰本人谴责叛乱并表示自己与该事件无关。



上合组织地区反恐机构官员说："地区反恐机构执委会副主任周清上周与土耳其驻乌兹别克斯坦使馆副大使埃尔江∙奥兹杰会谈期间，讨论了7月15和16日土耳其发生未遂政变的事情"。奥兹杰介绍了土耳其在政变未遂后的情况以及土国高层在新形势下采取的措施。



奥兹杰表示，"尽管从外部看起来像政变，土耳其官方则认为这是恐袭事件，因为攻击的主要目标都是民间人士、总统府、议会大楼和各种国家机关、电讯公司以及战略设施。"



上合组织地区反恐机构官员还说，"因此，土耳其外交官重申安卡拉方面关于与所有国家和地区组织加强反恐合作的立场，包括上合组织反恐机构。"