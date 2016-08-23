欧盟委员会主席：“边界是最糟糕的发明”

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据外媒消息，欧盟委员会主席让·克洛德·容克星期一在维也纳说，"边界是政客们最糟糕的发明"。我们必须和难民和他们的孩子站在一起。

他还说："我们必须反对民族主义，有责任不让民粹主义者牵着鼻子走，而是要阻塞这种思潮的通道。"



英国《泰晤士报》报道说，容克在移民危机问题上不断激怒欧盟成员国。2016年初他曾提出，要对拒绝接受难民的国家课以罚款。

作为欧盟主要负责人之一，容克的最新言论再度引起争论。英国首相特雷莎·梅的一位发言人说，这不是英国首相所能同意的观点。英国人民认为，边界很重要，加强边界控制非常重要。

法国总统奥朗德星期一表示，为了保证安全，我们需要控制边界，正因为如此，我们加强海岸警卫队和边界警卫队。奥朗德还强调，欧盟国家需要加强边界控制，分享情报。

与此同时，瑞士财长星期一说，德国和瑞士边界已加强控制。德国总理默克尔已经卷起了欢迎难民的红地毯。瑞士和意大利边界也进一步加强控制，以应对此前经瑞士涌入欧洲腹地或者北上的难民潮。

移民权利团体"移民观察"的负责人洛德·格林说，在抵制欧洲民族主义方面，欧盟还有很长的路要走。欧盟无视现实问题的傲慢态度正在激起越来多欧盟成员国的愤怒。