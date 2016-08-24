特朗普放弃大量驱逐移民的立场

哈通社阿斯塔纳8月24日电 据美国媒体消息，共和党总统候选人特朗普放弃了他先前提出的要把居住在美国的1100万无证移民递解出境的说法。相反，他表示要把刑事罪犯遣返回国，但在处理其他移民居留纠纷方面不做改变。

特朗普上周一告诉Fox的评论员比尔·奥莱利，"如果我胜选，我们要做的第一件事情就是赶走所有坏人。"

他还说，"我们有犯罪团伙、杀人犯，我们有这么多坏人都要给赶出去。我们要赶走他们，警察知道他们是谁。执法部门知道他们都是谁。我们什么都没做。他们到处杀人、伤人。他们会很快被赶出这个国家，快到你都反应不过来。我们已经有法律支持我们这样做。

谈到现存的移民案件时，特朗普说，"我们要走程序，就像现在这样，可能会费很多精力，我们只会依法办事。"

特朗普提到，"人们不知道奥巴马把很多人赶出了美国。布什也是如此。很多人在现有的法律下被递解出境。我也会这么做。"

之前的一年，特朗普告诉选民，他会建立驱逐机构把所有非法居留美国的移民遣返回去，他们中的绝大部分来自墨西哥和中美洲，允许一部分人通过行政程序回去。特朗普曾说，"他们必须得走。"特朗普表示，驱逐非法移民的同时也要在美墨边界修建一堵墙，双管齐下杜绝非法移民进入美国。

周一早些时候，特朗普在另外一次采访中对有人说他在驱逐问题上"摇摆不定"进行了反驳。他没有改变修墙的决心。

特朗普在跟民主党总统候选人希拉里·克林顿争夺拉丁美洲裔和非洲裔选民支持方面处境艰难这也促使特朗普在移民问题上采取了新的立场。美国大选投票日是11月8日。。

周二，NBC新闻公布的民意调查显示，克林顿比特朗普在少数族裔选民中有着很大的优势。这部分选民是美国选区中人数增长最快的族群。

该调查说，曾是电视真人秀主持人的特朗普在白人选民中有50%的支持率，比克林顿的41%要高。但黑人以87%比8%的大比分倾向克林顿，在拉丁美洲裔中这一比例是73%对22%，而在亚裔中的比例是66%比23%。

总体上，NBC说，克林顿以50%对42%的支持率领先特朗普，跟上周另一个新闻机构做的调查中领先9个百分点相比没有太大改变。realclearpolitics.com网站上汇集了数个全国调查，希拉里平均以5.5%领先。

在NBC对包括自由党候选人加里·约翰逊和绿党候选人吉尔·斯泰因在内的四位总统候选人的调查中，克林顿的领先程度缩小。NBC说，调查显示克林顿支持率为43%，特朗普为38%，约翰逊为11%，而斯泰因是5%。