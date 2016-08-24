给手机彻夜充电会影响电池寿命

晚上睡觉前，你可能会把手机接上电源，想着第二天一早就能看到一部电量满格的设备。这是个好主意吗？不一定。

问题在于，许多人并没有让一部手机用满两年以上的打算。



业内人士称，大多数情况下，这些人在对一部新设备心生向往之前，并不会注意到旧设备的电池受损有多严重。



如果你就属于这种情况，那你大可以每天晚上都充电，白天也可以想充几次就充几次。



但频繁充电会伤害手机的锂离子电池。而手机充电器厂商Anker的发言人埃多·坎波斯(Edo Campos)说，原因并不在于它们不可以被过度充电。

"事实上，智能手机很聪明，"坎波斯说。"它们知道该在何时停止充电。"



安卓手机和iPhone一旦充好电，内置的芯片就会防止它们吸收多余的电流。



因此，理论上用原厂充电器或信得过的其他厂牌的充电器给手机彻夜充电，所造成的损害基本可以忽略不计。



但充电行为本身对手机电池有害。



大多数手机都采用一种可以让电池快速充电的技术。无线充电装置生产企业Ossia的创始人、首席科学家及首席技术官哈特姆·泽恩(Hatem Zeine)说，这种技术会让手机做出调整，适应充电器能够供应的电量。



该技术允许以特定的脉冲调制方式将电充入电池，可以提高锂离子在电池中的移动速度，从而让电池更快地充好电。



但与常规充电方式相比，这一过程也会导致锂离子（以及锂聚合物）电池的耗损速度加快。



"总是快速充电的话，电池的使用寿命就会降低，"泽恩说。



有什么解决办法吗？



如果你有意保护锂离子电池，想让它的寿命比一般的手机或平板电脑更长，泽恩建议使用专为小功率设备配备的充电器，但他不能保证该方法一定有效。



"举个例子，如果用iPhone充电器给iPad充电，速度会很慢，" 泽伊内说。"如果用对了充电器，它们真的能保护电池，因为你始终在用很慢的速度充电。"



坎波斯建议，想要保护电池的人应该确保其手机不会过热，因为高温会让电池中的锂离子以更快的速度移动，从而导致电池更快地耗损。



苹果官网称，温度超过95华氏度（或35摄氏度），"会对电池性能造成永久性损害"。



泽恩和坎波斯都指出，鉴于对新手机的持续需求，很多人可能不太关心彻夜充电的问题。



"对消费者而言，这一切其实并没有太大意义，"坎波斯援引盖洛普(Gallup)公司2015年开展的一项调查称，只要供应商允许，44%的智能手机用户会立刻更新手上的设备——那通常是在使用了两年之后，大体上也是电池开始出现老化迹象的时候。