哈萨克民族艺术大学交响乐团亮相欧洲青年古典音乐节

哈通社柏林8月24日电 当地时间23日晚，哈萨克民族艺术大学交响乐团在拥有近200年历史的柏林音乐厅内，上演了专场交响乐盛宴。作为第十七届"欧洲青年古典音乐节"主办方邀请的唯一一支哈萨克斯坦交响乐团，哈萨克民族艺术大学交响乐团在正式表演曲目中，除了演奏德国作曲家们的作品向德国古典乐致敬外，还带来了多首哈萨克斯坦作曲家的作品。

每一曲演罢，音乐厅内满场观众爆发出持续不断的掌声，更有许多观众起身鼓掌。交响乐团成员精湛扎实的演艺水平让柏林观众感受到了来自哈萨克大地的文化内涵。

演出开始之前，哈萨克斯坦驻德国大使波拉特•努斯波夫发表了热情洋溢的讲话。他说，哈萨克斯坦独立25周年以来，在国家建设、经济发展、社会进步与外交多元等方面取得了巨大成就。他还简要阐述了独立以来哈德友好事业取得的辉煌成就，并展望了哈德合作的美好愿景。

交响乐团团长、人民音乐家阿伊曼•穆萨霍贾耶娃表示，音乐无国界，正是由于艺术家们的不懈努力，使哈萨克斯坦音乐走向世界，对哈德文化交流起到积极的推动和引导作用，加深了两国人民对双方文化的认识和理解。



欧洲青年古典音乐节是一个国际性的音乐节，参加者是来自世界各地最优秀的青年交响乐团。自2000年开始，音乐节每年都在柏林音乐厅举行。第17届音乐节共吸引近1500多名来自世界各地的年轻音乐人。据悉，本届音乐节将持续至9月3日。（编译：金桥）

