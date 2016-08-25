中国专家：哈萨克斯坦是国际反核运动名符其实的领跑者

哈通社北京8月25日电 中国中央民族大学民族学与社会学院民族学博士后、博士生教授、中国边疆问题专家吴楚克先生在北京接受哈通社记者专访时说，哈萨克斯坦是国际反核运动名副其实的领跑者。

吴楚克说："今年是塞梅核试验场关闭25周年。可以说，这不仅是哈萨克斯坦历史上一个重要的里程碑，也是整个国际反核运动史上的重要里程碑。苏联解体后，哈萨克斯坦自愿放弃了世界第四大核武库，树立了一个值得称赞的典范，开辟了一个新的时代。通过采取一系列实际行动，哈萨克斯坦人民和纳扎尔巴耶夫总统向全世界展示了哈萨克斯坦热爱和平、追求和平的决心。"



吴楚克指出，哈萨克斯坦是当今世界反核运动名符其实的领跑者。在全球反核领域，哈萨克斯坦提出了许多建设性建议，这些努力对全球安全体系产生了积极影响，推动了世界反核运动进程。通过不懈努力，哈萨克斯坦为国际反核运动做出了重要贡献，受到包括中国在内的国际社会的普遍赞誉。



吴楚克表示，坚信哈萨克斯坦将继续为推动国际军控、裁军和防扩散作出积极努力。哈萨克斯坦当选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国定将助力哈萨克斯坦在上述方面发挥更大的作用。同时也证明了国际社会对哈萨克斯坦多年来在维护地区和平和国际安全领域发挥重要作用的高度认可。



今年8月29日是塞梅核试验场关闭25周年。1991年8月29日，纳扎尔巴耶夫签署总统令，关闭了塞梅核试验场。2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。（编译：金桥）