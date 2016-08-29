伊斯兰国在也门发动自杀攻击 数十人丧生

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据BBC消息，伊斯兰国武装在也门南部港口城市亚丁一处军事基地发动自杀性爆炸袭击，造成至少40人死亡。

有报道说，爆炸发生在支持也门政府的人民抵抗武装使用的一处训练基地。

受到沙特阿拉伯支持的也门政府与反叛力量之间的战争已经持续17个月。

联合国表示，冲突已经造成6600余人死亡，其中多数为平民。约有250万也门民众因战争而流离失所。

伊斯兰国已宣布对这一爆炸事件负责。

法新社从医院得到的消息说，死亡人数至少为60，但是这一数字并未得到证实。

与此同时，也门政府和叛军就海湾国家支持的停火倡议做出积极表态。

美国在上周提出的新停火计划呼吁也门什叶派胡塞武装组织从该国首都萨那撤走，并呼吁各方就组成联合政府展开谈判。

叛军武装表示，只要沙特主导的联军停止攻击并保卫他们占领的区域，自己已做好重新谈判的准备。

本月早些时候在科威特举行的谈判未能取得进展。

沙特领导的联军自2015年3月起对也门展开空袭，支持受到国际社会承认的也门总统哈迪。

此前，也门前总统萨利赫支持者支持的胡塞反叛武装占领了包括首都萨那在内的该国部分领土，迫使政府流亡。

政府军及其同盟后来夺回亚丁港。

沙特阿拉伯指责伊朗给予胡塞武装经济和军事上的支持。伊朗则表示否认。