若当选将推行系列计划 特朗普誓言打击非法移民

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据联合早报网消息，特朗普重申要在美国和墨西哥边界建筑围墙，并提出防止非法移民进入美国的措施，包括在全国范围实施电子验证系统、阻止非法移民获取各种福利，并通过设立一个出入境追踪系统，确保逾期逗留者被迅速驱离。

美国共和党总统候选人特朗普誓言，如果成功入主白宫，他将立刻把为非作歹的非法移民递解出境。他也指非法移民抢走了非洲裔与其他美国人的工作，借此争取非裔选民的支持。

特朗普27日在艾奥瓦州得梅因的竞选集会上告诉支持者："（就职）第一天，我将开始迅速地将犯罪的非法移民从美国移除，包括那些在奥巴马－希拉莉政府下被放入美国社区的数十万名非法移民。"希拉莉是特朗普的民主党对手，在2009至2013年奥巴马总统第一个任期内任国务卿。

特朗普也重申要在美国和墨西哥边界建筑围墙，并提出防止非法移民进入美国的措施，包括在全国范围实施电子验证系统、阻止非法移民获取各种福利，并通过设立一个出入境追踪系统，确保逾期逗留者被迅速驱离。

他说："如果不执行签证到期（就驱逐出境）的规定，就等于是开放边界。......投票给特朗普就是投选一个法治之国，投票给希拉莉就是投选开放边界。"

特朗普也试图讨好非洲裔选民，承诺帮他们找工作。他将非法移民与就业问题联系起来称："每当非洲裔或任何美国公民被非法移民抢走工作，那名美国公民的权益就遭到彻底侵犯。"

坚持美墨边境建围墙

被批不切实际又无效

当天早前，特朗普就黑人篮球明星韦德（Dwyane Wade）的堂妹在芝加哥遭枪击死亡发推文拉票，称"非洲裔美国人将投选特朗普"，但适得其反。

他没表示哀悼，还拼错韦德名字，引发强烈抨击。黑人演员钱德尔（Don Cheadle）就指责他借谋杀案争取政治分数。特朗普随即再发推文慰问死者家属。

特朗普靠强硬的反移民政策争取不少支持，但也引起种族主义的批评。他最近虽缓和对少数族裔的态度以争取选票，但仍坚持在美墨边境建围墙。不过，专家批评此构想"既不切实际又无效"。

特朗普称，以他的房地产商背景，有能力在边境竖立围墙阻挡非法移民，而费用将由墨西哥承担。然而，他没有提出具体建筑蓝图，对于围墙的规格也一再改口。

他原本称围墙将沿美墨之间3200公里长的边界全程筑起，现在又称围墙长度只需一半，另一半靠天然地形充当屏障就行。

在围墙高度方面，他给出的数字包括35英尺（10.5米）、40英尺、55英尺，甚至是90英尺。在墨西哥重申不会为围墙埋单后，他竟说："围墙刚刚又加高了10英尺！"

至于围墙的成本，特朗普一时说要40亿美元（约54.4亿新元），一时说是60亿或70亿美元，接着说要80亿、100亿、120亿美元，最后又回头说"大概要100亿美元"。但专家估计，建这么一道围墙起码要260亿美元。

近半数非法移民

合法入境逾期逗留

此外，竖立边境围墙还面对征用大量土地等行政障碍，与河流等地理障碍。即使围墙真的建成，走私者也总有办法偷渡进美国。

话说回来，皮尤拉美中心2006年发表的报告显示，美国近半数的非法移民是从机场等途径合法入境后逾期逗留，而不是从边境偷渡入美。