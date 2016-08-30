美国呼吁叙利亚境内各盟友停止内斗

哈通社阿斯塔纳8月30日电 据英国金融时报消息，美国呼吁得到土耳其支持的叙利亚叛军与库尔德人领导的武装停止相互之间的争斗，因为盟友之间的冲突可能会令美国在叙北部的军事计划化为泡影。

周一，土耳其支持的叛军在叙进一步向南推进，与主要由叙利亚库尔德人组成的武装发生冲突。土耳其是美国的北约(Nato)盟国，而叙利亚库尔德人得到五角大楼(Pentagon)的支持。

这场争斗凸显出美国有时变化不定的立场。美国正在叙利亚冲突的不同地区支持几派代理人，并试图在美土联盟与美对库尔德人的支持之间找到平衡。库尔德人一直是打击"伊斯兰国"(ISIS)的最有效力量之一。

安卡拉方面认为，叙利亚库尔德人是库尔德工人党(PKK)力量的延伸。库尔德工人党是一家非法的库尔德人组织，30年来一直在土境内从事叛乱活动。



最近的冲突已造成数十人死亡。在冲突爆发前的上周，土耳其坦克开进叙利亚境内，对ISIS发动攻势，但同时也把炮口对准了土叙边境以南的库尔德民兵组织。华盛顿方面对土耳其的行动表示支持，但随着战斗的升级，它开始对局势感到担心。

对美国而言，最糟糕的情形将是各盟友为夺取曼比季(Manbij)的控制权而相互开战。曼比季是一座具有重要战略地位的城镇。本月早些时候，主体为库尔德民兵组织的叙利亚民主力量(SDF)从ISIS手中夺取了该镇。







负责打击ISIS行动的美国总统特使布雷特•麦格克(Brett McGurk)称，最近相互对立的叙利亚组织之间上演的冲突是"不可接受的"，他敦促这些组织集中精力打击ISIS、不要内斗。