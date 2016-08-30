托卡耶夫与多国贵宾在建立无核化世界研讨会框架下举行双边会谈

哈通社阿斯塔纳8月30日电 据议会消息， 29日，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫在阿斯塔纳出席建立无核化世界高级别国际研讨会期间分别会见保加利亚副总统玛格丽特•波波娃、泛非议会议长罗杰•恩科多•唐、欧安组织议会大会副主席阿宰•古利耶夫、南非非洲人国民大会议员约翰内斯•拉扎热迪、联合国裁军事务原高级代表塞尔吉奥•杜阿尔特。

会见玛格丽特•波波娃时，托卡耶夫对波波娃在研讨会期间发表的讲话和对纳扎尔巴耶夫总统提出的21世纪"无核化世界"宣言给予的支持表示感谢。并表示，哈萨克斯坦议会愿与保加利亚议会开展形式多样的交流，密切在国际和地区议会组织中的沟通与协调，共同推动哈保各领域友好关系更上一层楼。



会见泛非议会议长罗杰•唐时，托卡耶夫表示，您在大会期间的发言代表了哈萨克斯坦人民共同的意志和心声，鼓舞了我们加强同非洲人民建立更加密切关系的信心。哈萨克斯坦议会期待着同泛非议会开展交流合作，共同夯实哈非关系。



会见欧安组织议会大会副主席阿宰•古利耶夫和南非非洲人国民大会议员约翰内斯•拉扎热迪时，托卡耶夫与贵宾们共同探讨了在和平与安全领域的合作及立法机构在国际合作中的作用问题。



同日，托卡耶夫还会见了联合国裁军事务原高级代表塞尔吉奥•杜阿尔特。（编译：金桥）















