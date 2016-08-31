托卡耶夫会见联合国前副秘书长达纳帕拉

哈通社阿斯塔纳8月31日电 据参议院消息，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫31日会见帕格沃什科学和世界事务会议会长、知名外交家、联合国负责裁军事务的前副秘书长贾扬塔•达纳帕拉。

托卡耶夫感谢达纳帕拉出席在阿斯塔纳举办的建立无核化世界高级别国际研讨会。他说，反对核扩散，是哈萨克斯坦政府坚定不移的一贯立场。哈萨克斯坦积极支持帕格沃什科学和世界事务会议提出的推动核裁军、建立无核武器世界的倡议。



托卡耶夫说，2017年是帕格沃什科学和世界事务会议成立60周年。哈方将积极考虑在阿斯塔纳举办该组织成立60周年庆祝活动相关建议。



帕格沃什科学和世界事务会议（Pugwash Conferences on Science and World Affairs）是一个由学者和公共人物组成的国际组织。宗旨是减少武装冲突带来的危险，寻求解决全球安全威胁的途径。1955年《罗素-爱因斯坦宣言》发布，随后的1957年，该组织宣告成立。创建人为约瑟夫•罗特布拉特（Joseph Rotblat）和伯特兰•罗素，创立地点为加拿大帕格沃什。罗特布拉特与帕格沃什科学和世界事务会议因在核裁军上的努力而获得了1995年诺贝尔和平奖。（编译：金桥）