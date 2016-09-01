加拿大将申请加入亚投行 白宫发言人称美加就此有过讨论

路透北京8月31日 - 加拿大和亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)官员周三表示，加拿大将申请加入亚投行，从而成为加入该行的又一个美国盟国。

加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)表示，"我们认为，亚投行显然会是一个高效的国际机构。"



加拿大总理特鲁多与摩尔诺正访问中国，寻求深化两国关系，这一点与前总理哈珀对中加关系较谨慎的处理方式截然不同。



"加拿大决定加入亚投行，将极大地加强亚投行的管理，"亚投行行长金立群对记者表示。



"我们可以看到，美国对亚投行的态度出现转变的迹象，因为美国在鼓励世界银行与亚投行进行更多的合作，"金立群称。



白宫发言人欧内斯特周三在空军一号上对记者表示，美加两国官员曾这个问题上一直保持接触。"我们知道，对于这类国际机构，加拿大和我们的看法一致，都认为公开透明和良好管理很重要，"欧内斯特说。



他并称，如果加拿大加入亚投行，最终这将是一件"好事"，因为加拿大提倡这样的管理理念。欧内斯特说，他没有听说美国有加入亚投行的计划。



加拿大财政部官员David Lauzon称，该国将在2016年底之前提交加入的申请。