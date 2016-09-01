沙特：不会提高原油产量至市场泛滥

哈通社阿斯塔纳9月1日电 据联合早报网消息，沙特阿拉伯能源部长法力赫承诺，不会把原油产量提高至产能水平，以致市场供应泛滥。

石油输出国组织（OPEC）成员国计划本月举行会议，商讨如何稳定油价。



法力赫接受阿拉伯卫星电视台（Al-Arabiya）访问时说，尽管油价下挫，且经济放缓，但是沙特并不担心全球需求。他表示，身为全球最大石油出口国的沙特有能力把日产量提高至最高1250万桶。



他说："目前，原油库存高于常见的水平，市场处于饱和状态，我们认为近期沙特无需满负荷生产。"







他指出，中国的需求"非常健康"，印度的消费"非常好"。此外，由于延布（Yanbu）和朱拜勒（Jubail）开设了两家新炼油厂，因此沙特国内的需求也在增长，日消费量总共增长了80万桶。



在全球市场供应过剩之际，沙特为了保护市场份额一直把产量维持在接近纪录高点的水平。来自包括美国页岩油钻探商在内的供应增加，则促使油价从2014年触及的高点重挫逾50%。



沙特计划本月份在阿尔及尔与其他油盟成员国举行非正式会议，商讨稳定油价的策略。



伦敦一名分析员阿瓦迪指出："法力赫的言论显示，沙特目前无意探究低油价对产油国经济的影响......他们宣称只要客户要求，我们就会以任何价格满足他们，这完全是对其他产油国的不尊重。"