沙赫拉特•努雷舍夫：做对接“一带一路”的桥梁

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫将于9月1日至5日对中国进行工作访问，并以嘉宾国元首身份出席二十国集团领导人第十一次峰会。其间，最重要的内容之一就是签署《光明大道》与《丝绸之路经济带》规划纲要对接的合作计划。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于2014年11月宣布的《光明大道》新经济政策，在很大程度上与丝绸之路经济带发展规划相契合。两个战略规划都注重发展交通运输潜力，为经济贸易和投资合作的进一步发展创建有利的条件，并从整体上相互和谐补充。



地处欧亚大陆心脏地带，哈萨克斯坦具备一系列投资便利条件。



首先，国家内部政治稳定、经济不断增长。自独立以来哈萨克斯坦形成了有效的国家管理体系，社会经济呈稳定发展态势。

其次，哈萨克斯坦已通过了国家引进投资计划，对税制进行了简化，在后苏联时代创造了最有利投资的环境。哈萨克斯坦为引进外资建立了最惠国待遇制度。在所有丝绸之路经济带沿线国家中，哈萨克斯坦建立了最好的投资条件。哈萨克斯坦在总统的领导下成立了外国投资者理事会，通过了吸引外资国家计划，不断完善国家法律和国际法律根据，拓宽投资特惠范围，按照《保护投资者》指标哈萨克斯坦在世界186个国家中位居第10。



再次，哈萨克斯坦已启动交通资金的改造的大规模计划，囊括所有交通运输工具。预计到2020年实现总投资额为400亿美元的项目。近年投入运营的国际公路走廊《西欧-中国西部》段，以及《哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-波斯湾》铁路可能成为丝绸之路现代路线的组成部分。

中哈之间近年来累积的高度政治互信，是哈萨克斯坦对接"一带一路"的根本前提。中国是哈萨克斯坦的好邻邦，也是首个承认哈萨克斯坦独立的国家之一。在纳扎尔巴耶夫总统的务实外交、睦邻友好政策中，与中国友好往来始终占据特殊位置。2015年8月，两国元首关于全面战略合作伙伴关系新阶段的联合宣言，正是双边关系水平的标志。



这种高度互信表现在，1992年建交以来，中哈两国在相互尊重、互利共赢、平等的原则上，在很多领域展开合作：中方对哈竞选联合国安理会非常任理事国予以大力支持、中方担任亚信会议轮值主席国、积极参与世界传统宗教和领袖大会、邀请纳扎尔巴耶夫总统出席杭州G20峰会。不仅如此，中国还在提供安全保障、解决边界问题、联合利用跨界河流水资源、关闭罗布泊核试验场、开展能源合作、落实跨境运输领域大型项目、放开哈萨克斯坦农产品进口等方面给予哈方大力支持。



实践证明，在世界能源价格下滑和经济萧条的情况下，区域一体化仍然是保障地区、国家经济持续发展的动力。丝绸之路经济带、上合组织、欧亚经济联盟的对接可能成为跨国合作的优先方向，为经济贸易和投资合作的进一步发展创造新的契机。我相信，中哈播下的种子发芽后，将为人类持久和平发展、构建普遍平等公平的社会奠定基础。

来源：哈萨克斯坦驻华大使馆