马西莫夫总理视察阿斯塔纳市警务部门
10:21, 02 9月 2016
哈通社阿斯塔纳9月2日电 马西莫夫今日（2日）对阿斯塔纳市警务部门进行视察。
"今日对阿斯塔纳市当地警务部门进行了视察，并召开了内务部当地警局治安和执法问题工作会议。"马西莫夫在instagram上这样写道。（编译：小穆）
01.09.2016, Астана, #Казахстан 🇰🇿 Астанадағы жергілікті полиция қызметінің жұмысын тексеру. ІІМ-де қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде жергілікті полицияның рөлін нығайту мәселесіне арналған кеңес. 🇷🇺 Инспекция работы местной полицейской службы в Астане. Совещание в МВД по укреплению роли местной полиции в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. 🇬🇧 Inspection of the local police force in Astana. Meeting at the Ministry of Internal Affairs on strengthening the role of the local police in ensuring public safety and order.
kmassimov（@Карим Масимов）发的视频 · 2016-09-1，19:33 PDT