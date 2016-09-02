纳扎尔巴耶夫同中国国家主席习近平举行会谈

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据总统府新闻局消息，2日，纳扎尔巴耶夫总统在杭州同中国国家主席习近平举行会谈。

纳扎尔巴耶夫首先感谢习近平主席邀请他出席二十国集团领导人峰会。

纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦同中国保持着传统友好关系和高度政治互信。哈方珍视两国全面战略伙伴关系，支持"丝绸之路经济带"建设同"光明大道"新经济政策对接。

纳扎尔巴耶夫强调，哈方愿深化同中方在贸易、农业、能源、石油加工、环境保护、安全等领域的合作，加强在国际地区事务、上海合作组织框架内的沟通协调。哈方支持中方举办二十国集团领导人杭州峰会，以引领国际社会共同应对当前世界经济面临的挑战。



习近平表示，中哈关系目前呈现加速发展态势，两国各领域合作全面推进。明年正值中哈建交25周年，双方要进一步弘扬睦邻友好，深化互利合作，加强全面战略伙伴关系。



习近平强调，中哈应全面推进"一带一路"建设，共同实现两国关于"丝绸之路经济带"建设与"光明大道"经济政策对接合作规划。中方愿同哈方加强沟通，提升中国同欧亚经济联盟成员国在贸易、投资、服务便利化等领域的合作关系，共同推进"一带一路"建设同欧亚经济联盟对接。中方将全力配合哈方明年举办上海合作组织峰会，加强双方在亚洲相互协作与信任措施会议框架内的沟通和协调，并积极支持2017年阿斯塔纳世博会。

两国元首表示，希望二十国集团领导人杭州峰会发挥引领作用，为世界经济指明方向，为全球经济增长挖掘动力，为国际市场提振信心。

会谈结束后，两国元首共同见证《哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府关于成立哈中合作委员会的协定（2004年5月17日签署）补充协议议定书》、《光明大道》与《丝绸之路经济带》规划纲要对接的合作计划等4份有关环境保护、铁路、农业问题的双边文件的签署。



应中国国家主席习近平邀请，纳扎尔巴耶夫总统9月1日晚间抵达杭州，并对中国展开为期5天的工作访问，并将以嘉宾国元首身份出席二十国集团领导人第十一次峰会。