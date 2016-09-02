中国专家：中哈合作成为落实“一带一路”倡议的典范

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据俄罗斯媒体消息，中国华东师范大学国际关系与地区发展研究院研究员万青松在接受俄罗斯媒体采访时表示，中哈加强合作对落实"一带一路"倡议具有巨大示范性作用。

万青松认为，纳扎尔巴耶夫来访与中方积极协调与沟通，并再次就中哈合作进行"对表"，并致力于推进欧亚地区合作，体现了中哈双方是基于国家利益的基础上展开合作。

他说，目前中哈合作取得一系列成绩，在落实重大项目方面取得突破，并签署《中哈关于"丝绸之路经济带"建设与"光明之路"新经济政策对接合作规划》，成为落实"一带一路"倡议的典范。

万青松指出，中哈对接合作规划，这样详细行动纲要的出台，无疑对两国关系的巩固与深化具有重大意义，使两国关系未来的发展也更加具有指向性的意义。详细纲要将进一步挖掘哈萨克斯坦的交通物流潜力，并利用欧亚经济联盟及邻近巨大的中国市场的优势，成为活跃的经济走廊，驱动经济的快速发展。

专家最后表示，哈萨克斯坦是中国推进"一带一路"建设的支点国家。中哈加强合作，可以带动"一带一路"在中亚地区推进更大空间，进而推进与欧亚经济联盟成员国的合作，乃至欧亚地区全面合作的深化。

据悉，目前中国和哈萨克斯坦已达成了51个产能合作项目的意向，总投资达到265亿美元，即将和已经启动的项目有12个，涉及金额40亿美元，其中包括轻轨项目、地铁扩建、巴甫洛达尔电解铝厂、中石油大口径钢管厂等项目。

二十国集团领导人第十一次峰会将于9月4日至5日在中国浙江杭州举行。峰会主题为"构建创新、活力、联动、包容的世界经济"。中国国家主席习近平将出席并主持会议，并出席金砖国家领导人非正式会晤等有关活动。

据悉，应中国国家主席习近平邀请，纳扎尔巴耶夫总统9月1日晚间抵达杭州，并对中国展开为期5天的工作访问，并将以嘉宾国元首身份出席二十国集团领导人第十一次峰会。