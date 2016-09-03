乌兹别克斯坦总统卡里莫夫去世

哈通社阿斯塔纳9月3日电 乌兹别克斯坦政府发布消息称，总统伊斯兰·卡里莫夫9月2日去世，享年78岁。

随后，卡里莫夫总统小女儿洛拉•卡里莫娃通过instagram发布消息证实卡里莫夫总统去世。



伊斯兰·卡里莫夫1938年1月30日出生于撒马尔罕。

1960年毕业于中亚工科学院，其专业为机械工程师。



1967年毕业于塔什干国民经济学院，专业为经济学，最终获得经济学副博士学位。



1960年开始在塔什干农机厂工作，并从1961年至1966年在塔什干契卡洛夫飞机制造厂担任工程师以及主任设计师。



1966年进入乌兹别克苏维埃社会主义共和国国家计划委员会工作。



1983年被任命为乌兹别克苏维埃社会主义共和国财政部长，并于1986年成为乌兹别克苏维埃社会主义共和国部长会议副主席、共和国计划委员会主席。



1989年6月被任命为乌兹别克共产党中央第一书记 。



1990年3月24日被选为乌兹别克苏维埃社会主义共和国总统。



1991年8月31日卡里莫夫宣布乌兹别克斯坦独立。



从1991年12月29日至今担任乌兹别克斯坦总统职务，期间曾修改宪法，连选总统职位。