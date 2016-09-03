纳扎尔巴耶夫：沉痛悼念共事多年的老朋友卡里莫夫

哈通社阿斯塔纳9月3日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统3日致电乌兹别克斯坦议会上院主席尤尔达舍夫，对乌兹别克斯坦总统伊斯兰• 阿卜杜加尼耶维奇•卡里莫夫病逝表示沉痛哀悼，并高度赞扬其对乌兹别克斯坦经济和社会做出的巨大贡献。

纳扎尔巴耶夫说："惊悉伊斯兰•卡里莫夫总统9月2日与世长辞，深感万分悲痛。卡里莫夫总统作为乌兹别克斯坦卓越领导者，为乌兹别克斯坦的和平与发展倾注了心血，作出了卓越的贡献。他的去世不仅是兄弟的乌兹别克斯坦人民的巨大损失，也使我和哈萨克斯坦人民失去了一位共事30年的老朋友，我们深表惋惜和悲痛。"



纳扎尔巴耶夫说，独立以来，乌兹别克斯坦经济社会长足发展，人民生活显著提高，国际地位不断提升。这些重大成就的取得始终离不开乌兹别克斯坦共和国缔造者伊斯兰•卡里莫夫的贡献。



纳扎尔巴耶夫说："卡里莫夫把一生奉献给了乌兹别克斯坦人民，对人民忠诚、执著。卡里莫夫总统是哈萨克斯坦人民可靠的老朋友，他为增进两国人民传统友谊和合作付出心血和努力。谨对老朋友的不幸逝世表示沉痛的哀悼，望亲友和兄弟的乌兹别克斯坦人民节哀！”

（编译：金桥）