纳扎尔巴耶夫：支持阿里巴巴集团在哈开展业务

哈通社杭州9月4日电 纳扎尔巴耶夫总统4日在中国杭州会见中国互联网产业巨头、阿里巴巴集团董事局主席马云。

纳扎尔巴耶夫说："我们在阿斯塔纳见过面，我还记得， 为了拓展阿里巴巴集团在中亚、俄罗斯、东欧的业务，并在哈萨克斯坦建立分支机构，您与萨姆卢克-卡泽纳国家基金代表在阿斯塔纳举行过会谈。"



马云说："感谢您腾出宝贵的时间，可以说，您是当今世界青年人心目中的偶像。哈萨克斯坦在您的领导下取得了令人赞叹的成就。我很敬佩您。"

马云向纳扎尔巴耶夫简要介绍了阿里巴巴集团经营业绩和发展设想。



马云说："阿里巴巴集团已成为'全球前20大经济体‘之一。到2036年，我们的目标是把阿里巴巴网上经济体打造成仅次于美国、中国、欧盟、日本的全球第五大经济体。为实现这一目标，集团在哈萨克斯坦的发展显得尤为重要。我与贵国总理见过两次面，从交谈中得知，哈萨克斯坦正在将经济的重心从资源型经济转向服务业，且非常重视中小企业的发展，这为我们投资当地电子商务行业提供了良机。"



马云说："通过在哈萨克斯坦建立分支机构，我们可将产品出口至中国。"



纳扎尔巴耶夫说："我们支持阿里巴巴集团在哈开展业务。哈萨克斯坦口岸将为贵集团产品外销提供便利。我们的合作可从霍尔果斯开始。"（编译：金桥）