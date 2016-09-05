纳扎尔巴耶夫：哈中互利经贸合作关系将成为其他国家和地区合作的典范

哈通社阿斯塔纳9月5日电 纳扎尔巴耶夫总统日前接受新华社等中国媒体联合采访时表示，二十国集团(G20)杭州峰会被视为解决全球经济问题、协调成员国宏观经济政策以及改革世界金融体系的最重要机制。考虑到世界地缘政治和世界金融所面临的不确定性在增加，G20峰会必须展现团结大国的能力，以确保世界经济稳定。

纳扎尔巴耶夫总统表示很荣幸受邀参加G20杭州峰会。他说，作为G20轮值主席国，中国着重推动创新、新工业革命和数字经济，哈方完全支持中方的这一做法。



纳扎尔巴耶夫总统就当前世界经济形势发表了自己的看法。他认为，不能将当前世界经济危机的原因简单归咎于某些金融市场或商品市场所爆发的危机，世界金融和经济体系严重失衡才是根本原因。资本正从发展中市场流向发达市场，但这些资本并没有带来额外经济增长，却削弱了世界总体需求。部分发展中国家在调整经济结构方面进展缓慢，这使资本匮乏问题更加严重。



纳扎尔巴耶夫认为，包容性的全球化应成为世界经济发展的战略方向。世界经济增长应给每个国家带来发展，增加每个人的福祉。要建立这种发展模式，就应高度重视发展中国家的人力资源建设，应将经济增长所带来的利润用于发展生产、教育和医疗卫生。他还建议每个国家进行改革，而不是只依赖外部环境的改变。如果各国都进行改革、相互借鉴并利用好一体化提供的机遇，将为全球经济可持续发展提供保障。



谈到哈中关系时，纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦正不断加强与中国的经贸合作。哈方支持中方建设丝绸之路经济带的倡议，该倡议旨在加强各国在经贸、交通、投资、金融和文化领域的合作。他说，中国提出的丝绸之路经济带关于中国经中亚、俄罗斯至欧洲，以及中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海的线路，与哈方"光明大道"战略中有关发展基础设施的规划高度契合。哈方将加强基础设施建设，力争成为中亚地区物流交通枢纽。



纳扎尔巴耶夫说，中国新疆独特区位优势和向西开放重要窗口作用的充分发挥、哈萨克斯坦东西部之间交通基础设施建设的加强，将为中国通过丝绸之路经济带走向欧洲提供机遇。哈萨克斯坦高度重视亚洲现代基础设施建设，从一开始就对中国倡导建立的亚洲基础设施投资银行表示支持。



他说，两国政府已制定产能合作计划以及落实该计划的产能合作项目清单。双方已达成51个产能合作项目，总金额达262亿美元。



纳扎尔巴耶夫指出，哈中合作领域正不断扩大，双方合作已涵盖经济和金融的所有领域。双方已从落实个别合作项目转向开展系统性经济合作，这将显著提高双方合作成效并有助于两国制定相关合作战略。两国这种互利的经贸合作关系将成为其他国家和地区合作的典范。（来源：新华社）