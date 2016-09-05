伊德里索夫：中国对世界的重要性史无前例

哈通社阿斯塔纳9月5日电 哈萨克斯坦外交部长叶尔兰·伊德里索夫9月3日在中国知名媒体《环球时报》上发表署名文章，称赞中国对世界格局与稳定的重要性史无前例。

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古老的中国对世界历史的影响源远流长，塑造了人类文明和文化;中国人民的聪明才智以及对知识的尊重推动了科学和技术的进步。

中国有着悠久的历史，但如今它对世界格局与稳定的重要性史无前例。中国是世界经济的引擎，其领导力对国际社会努力克服经济衰退、信心不足和沮丧至关重要。没有大胆协作的行动，脆弱的全球经济将面临崩盘的风险。在如此充满挑战的时刻，中国主办由决定未来繁荣的大型经济体共同参与的G20会议，意义无须多言。

正如中国所认识到的那样，有越多的地区和声音参与到国际治理决策的活动中去，就越有希望达成更正确的决定。这也解释了中国国家主席习近平为何邀请哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫参会的原因。

这份私人邀请凸显了中国努力让论坛达成一系列决议，大踏步向峰会主旨靠拢的决心，即构建创新、活力、联动、包容的世界经济。它同时也强调了中亚对全球经济日益增长的重要性。

这份邀请也强有力地表明了两国关系的发展。中哈两国人民的交流可追溯到两千年前，我们的土地是古代丝绸之路的一个重要部分。两国关系在近几年已经发展到新高度。

中国目前是哈萨克斯坦最大的投资国。反过来，我们国家丰富的能源也有利于加速中国经济的发展。更重要的是，两国共同努力扫清了许多全球发展面临的大障碍。没有什么障碍比阻碍自由贸易危害更大，因此促进贸易和投资是峰会首要的议题之一。

我们两国正努力将这一目标转为现实。通过积极参与中国的"一带一路"战略构想，我们正改变交通网络，给传统丝绸之路增添活力。

哈萨克斯坦作为世界最大的内陆国家，处于亚欧、中东及非洲的十字路口。借助与中国的友好关系以及自身的地理优势，我们重新定义了作为各大洲桥梁的地位，并利用建立的联系繁荣全球贸易。我们实际上将一直被视为劣势的地理条件转变为世界经济所需的优势。我们国家新建的道路将中国货物海运至欧洲的时间缩短了一半。而通往波斯湾的新铁路也使得中东贸易更加快捷。

不过若想快速启动全球增长，鼓励自由贸易，仅仅移除地理上的障碍还不够。在G20的引领下，我们还要开始扭转全世界贸易保护主义加剧的趋势。

哈萨克斯坦非常荣幸地看到中国将鼓励包容的世界经济作为优先考虑的事情。发达国家与发展中国家的贫富鸿沟正在扩大，这不仅是全球增长的障碍，也会滋生沮丧、愤怒和政治不稳定因素，并催生极端主义暴力行为。

缩小差距需要我们共同努力促进可持续的、包容性的增长。"一带一路"正通过鼓励中亚地区工业发展来实现这一愿景。这一地区正好是恐怖主义开始抬头的地方。

哈萨克斯坦在不同背景和宗教信仰的人群基础上形成了稳定、和谐和包容的社会，但我们并不自满。我们知道，任何一个国家，无论如何稳定，都不能对边境恐怖主义免疫。

以包容的行动支持经济增长，帮助人民脱贫，我们可以减少极端分子的诉求。这也是杭州峰会以及中国的带头作用至关重要的另一个原因。

我们自豪于和中国建立如此强健的经济、外交和安全关系，我们期望深化这些联系，在G20峰会及其他场合，与中国共同塑造一个更加稳定、和平与繁荣的世界。（来源：环球时报）