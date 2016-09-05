马云：纳扎尔巴耶夫是一位杰出的领袖和偶像

哈通社杭州9月5日电（记者萨德克•阿克加诺夫）"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫是一位杰出的领袖和偶像"。

4日，在接受哈萨克斯坦媒体记者采访时，中国阿里巴巴集团创始人马云作出上述表示。



"纳扎尔巴耶夫总统不顾G20峰会紧密的日程安排，专门抽出时间同我们举行会谈，令我十分的荣幸。我认为，这体现了总统阁下对哈萨克斯坦中小企业和创业青年的重视。我们就物流领域、中小企业发展和青年创业等问题进行了深入交流。"马云在同总统会面后接受媒体采访时说。



"贵国总统，"马云接着说道，"是一位不断推动着国家前进的杰出领袖。"



"我在出席于哈萨克斯坦召开的会议时（阿斯塔纳经济论坛--译者注），对于能在一个荒凉的地方，仅用17年的时间建设起一座现代化的都市倍感震惊。阿斯塔纳是一座充满魅力和现代化的城市。在此之前，我是无法想象这个世界上，会有一个国家能够做到这样的成就。阿里巴巴集团成立至今，恰好也是17年。创立一个公司并不容易，而建设一座城市、领导一个国家更是难上加难。"马云说。



这位中国企业家还同哈萨克斯坦记者们分享了自己的一点成功经验。



"如果你想要获得成功，首先要对你自己以及其他人的未来，报以负责任的态度。你要完成许多工作，理解他人，并给他们提供支持和保障。我对纳扎尔巴耶夫总统的工作态度十分敬佩。我与哈国总理之间有着良好的联系，而今天又得到了总统的接见。我相信，今后我们将为哈萨克斯坦年轻人创造更多的机会。"马云如是说。（编译：木合塔尔·木拉提）