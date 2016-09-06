纳扎尔巴耶夫：我对中国的访问非常成功

哈通社杭州9月6日电 纳扎尔巴耶夫总统5日在中国杭州对哈萨克斯坦媒体说，他与中国国家主席习近平举行了富有成果的会谈，访问非常成功。

纳扎尔巴耶夫说："此次访问非常成功，取得了丰硕的成果，所有活动都令人满意。中方对我们所提出的两国关系和双边合作问题表示赞同和支持，双方对两国关系中的所有问题达成了共识。关于在哈萨克斯坦境内建设现代化的企业，两国间曾有不同的看法，此次这一问题得到妥善解决，并签署相关协议。这涉及到51个项目，其中两项已完成，今年将投入25亿美元建成4个项目，今后5年，两国计划投入总值为260亿美元建成多个企业。"



纳扎尔巴耶夫指出，为完成上述事项，两国国家级基金将进行密切合作。



纳扎尔巴耶夫说："两国交通运输合作非常重要，经哈萨克斯坦境内、中国至欧洲、俄罗斯、中亚的货运量正在逐年增加。阿克套港利用率也提高了几倍，这种景象以前从未有过。"



纳扎尔巴耶夫说："这些成就的取得归功于霍尔果斯陆路口岸和长度为300公里的霍尔果斯-阿拉木图铁路线路的建成和投入运营，归功于连接里海与中国西部和‘西欧-中国西部'交通走廊的开通。"



纳扎尔巴耶夫说，卡沙甘油田的投产将大大提高哈萨克斯坦石油的出口量。



他指出："我们每年向中国出口大约700万吨石油，这一数字可以增加到2000万吨，同时还有提高天然气出口量的可能性。"



纳扎尔巴耶夫提到两国在农业领域的合作。他说，两国已签署向中国出口小麦、谷物、豆类、肉和禽类产品的协议。协议的签订为广大农户提供了广阔的市场空间。



纳扎尔巴耶夫表示，中国的网络安全管理模式有很多可借鉴的地方，为完善哈萨克斯坦网络安全保障体系，他国先进经验值得借鉴。（编译：金桥）