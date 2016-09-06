沙特和俄罗斯宣布联手维稳油价

哈通社阿斯塔纳9月6日电 据英国金融时报消息，沙特阿拉伯和俄罗斯昨日表示他们将联手试图稳定石油市场，但未能就限制产量、结束生产过剩状态--这导致油价过去两年下跌了一半--商定立即行动。

交易商正在留意世界各大产油国本月晚些时候在阿尔及尔开会时限制产量的迹象。石油输出国组织(OPEC)的某些成员国强烈要求支撑油价。

俄罗斯和沙特（这两国的原油产量超过世界总量五分之一）的能源部长在中国举行的20国(G20)会议上表示，他们可以限制产量，同时建立一个"工作小组"来探索减少市场波动性的其他方式。俄罗斯是OPEC以外最大的石油出口国。

"冻结产量是优先考虑的可能性之一，但是不一定非要在今天出台，"沙特石油部长哈立德•阿尔-法立赫(Khalid al-Falih)表示。

他们宣布合作计划的消息起初使得油价上涨，国际基准的布伦特(Brent)原油价格上涨6%，至49.40美元/桶。

但是，随着没有达成具体协议的事实变得明朗，布伦特原油价格很快回落至47美元/桶左右，抹掉了大部分涨幅。

在G20峰会上达成协议之前，沙特副王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman)和俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)周末会晤。两国之间对于扩大合作已经讨论了近一年，但是油价下跌和中东地缘政治--两国在叙利亚内战中支持着对立的阵营--正在制造紧张。

4月，俄罗斯曾准备好与该组织一起冻结产量，但沙特在最后时刻停止了对话、拒绝在没有区域竞争对手伊朗参与的情况下加入任何协议。

俄罗斯能源部长亚历山大•诺瓦克(Alexander Novak)形容昨天的协议"具有历史意义"，但是紧张局面仍然显而易见。

尽管诺瓦克称设置产量上限是"最有效的工具"、计划细节"目前正在讨论之中"，但是法立赫暗示冻结产量或许没有必要。

诺瓦克还表示，在德黑兰方面的产量恢复到制裁前水平之前，生产协议可能不一定要包括伊朗。然而法立赫称，他认为伊朗的石油产量已经达到那个水平了。